https://tr.sputniknews.com/20220313/tirdan-140-kilogram-eroin-cikti--1054677450.html
TIR'dan 140 kilogram eroin çıktı
TIR'dan 140 kilogram eroin çıktı
Diyarbakır'da uygulama noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T08:38+0300
2022-03-13T08:38+0300
2022-03-13T08:38+0300
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narkotik
narkotik suçlarla mücadele
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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü yaptı.Ekipler, M.K.S. ve F.S'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli aracı durdurdu.Narkotik eğitimli dedektör köpek, 'Risko' ve 'Çiko'nun yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 paket halinde 140 kilogram eroin bulundu.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220306/107-kilo-eroinle-yakalanan-sanigin-savunmasindan-600-bin-lirayi-duyunca-gaflete-dustum-1054465791.html
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kar, tir, diyarbakır, polis, operasyon, narkotik, narkotik suçlarla mücadele
TIR'dan 140 kilogram eroin çıktı
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Diyarbakır'da uygulama noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü yaptı.
Ekipler, M.K.S. ve F.S'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli aracı durdurdu.
Narkotik eğitimli dedektör köpek, 'Risko' ve 'Çiko'nun yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 paket halinde 140 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.