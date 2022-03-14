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Datça Belediyesi, Karl Marx diye Suavi'yi paylaştı
Datça Belediyesi, Karl Marx diye Suavi'yi paylaştı
Datça Belediyesi, sosyal medya hesaplarından 139 yıl önce bugün vefat eden Karl Marx'ı anarken sanatçı Suavi'nin fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma esprili... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Datça Belediyesi'nin “Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Ekonomi, toplum bilimi, tarih, felsefe gibi birçok alanda fikirleriyle tüm dünyayı etkileyen filozof Karl Marx 139 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla…" diyerek Karl Marx'ı sanatçı Suavi'nin fotoğrafı ile anması sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Birçok kullanıcı, paylaşıma "Suavi yerli Karl Marx'tır" gibi yorumlar yaptı.Sosyal medyada yapılan yorumların ardından yine belediyeden şu paylaşım yapıldı:
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datça, datça belediyesi, twitter , suavi, karl marx, anma

Datça Belediyesi, Karl Marx diye Suavi'yi paylaştı

17:12 14.03.2022 (güncellendi: 17:18 14.03.2022)
© Fotoğraf : nilufer.bel.trSuavi
Suavi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Fotoğraf : nilufer.bel.tr
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Datça Belediyesi, sosyal medya hesaplarından 139 yıl önce bugün vefat eden Karl Marx'ı anarken sanatçı Suavi'nin fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma esprili yorumlar yapıldı.
Datça Belediyesi'nin “Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Ekonomi, toplum bilimi, tarih, felsefe gibi birçok alanda fikirleriyle tüm dünyayı etkileyen filozof Karl Marx 139 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla…" diyerek Karl Marx'ı sanatçı Suavi'nin fotoğrafı ile anması sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
Birçok kullanıcı, paylaşıma "Suavi yerli Karl Marx'tır" gibi yorumlar yaptı.
Sosyal medyada yapılan yorumların ardından yine belediyeden şu paylaşım yapıldı:
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
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