https://tr.sputniknews.com/20220314/pfizer-ceosu-bourla-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozuna-ihtiyac-var-1054697954.html
Pfizer CEO'su Bourla: Koronavirüs aşısının dördüncü dozuna ihtiyaç var
Pfizer CEO'su Bourla: Koronavirüs aşısının dördüncü dozuna ihtiyaç var
Avrupa ülkeleri ve ABD koronavirüs artık tamamen etkisini yitirmiş izlenimi veren kararlar almasına rağmen Asya'da vaka sayılarında yeni rekorlar kırılırken... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T12:46+0300
2022-03-14T12:46+0300
2022-03-14T12:46+0300
koronavirüs
pfizer
albert bourla
omicron
koronavirüs
aşı
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CBS kanalında 'Face the Nation' programında konuşan Bourla, "Çok sayıda varyant yolda. Omicron bizim sağladığımız bağışıklık korumasını oldukça iyi biçimde delebilen ilk varyanttı. Üçüncü doz sonrası edinilen koruma yeterince iyi, hastaneye yatış ve ölümleri önleme açısından bir hayli iyi" ifadelerini kullandı. Ancak üçüncü dozdan sonra edinilen korumanın Omicron gibi bir varyanta karşı uzun sürmediğini vurgulayan Bourla, "Şu anda dördüncü doz gerekiyor" dedi. Hem Omicron hem de koronavirüsün diğer varyantları için ortak bir aşı üretme hedefleri olduğunu da yineleyen Bourla, "Amaç en az 1 yıl koruyuculuk sağlayacak bir şey ortaya koymak" mesajı verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/ugur-sahin-pfizer--biontechin-omicron-asisinin-ertelendigini-duyurdu-1053940176.html
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pfizer, albert bourla, omicron, koronavirüs, aşı
Pfizer CEO'su Bourla: Koronavirüs aşısının dördüncü dozuna ihtiyaç var
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Avrupa ülkeleri ve ABD koronavirüs artık tamamen etkisini yitirmiş izlenimi veren kararlar almasına rağmen Asya'da vaka sayılarında yeni rekorlar kırılırken Pfizer CEO'su Albert Bourla dördüncü doz aşıya ihtiyaç olacağını altını çizdi.
CBS kanalında 'Face the Nation' programında konuşan Bourla, "Çok sayıda varyant yolda. Omicron bizim sağladığımız bağışıklık korumasını oldukça iyi biçimde delebilen ilk varyanttı. Üçüncü doz sonrası edinilen koruma yeterince iyi, hastaneye yatış ve ölümleri önleme açısından bir hayli iyi" ifadelerini kullandı.
Ancak üçüncü dozdan sonra edinilen korumanın Omicron gibi bir varyanta karşı uzun sürmediğini vurgulayan Bourla, "Şu anda dördüncü doz gerekiyor" dedi.
Hem Omicron hem de koronavirüsün diğer varyantları için ortak bir aşı üretme hedefleri olduğunu da yineleyen Bourla, "Amaç en az 1 yıl koruyuculuk sağlayacak bir şey ortaya koymak" mesajı verdi.