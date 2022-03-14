https://tr.sputniknews.com/20220314/selvi-erdogandan-saglikcilara-mujde-var-1054690929.html

Selvi: Erdoğan'dan sağlıkçılara müjde var

Selvi: Erdoğan'dan sağlıkçılara müjde var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık sektörü çalışanlarına “üç müjde vereceğini” yazdı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T07:41+0300

2022-03-14T07:41+0300

2022-03-14T07:41+0300

türkiye

14 mart tıp bayramı

doktor

hekim

recep tayyip erdoğan

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Bugünkü köşe yazısında “Bugün sağlıkçılarımız 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılarımızın uzun süredir beklediği konularda açıklamalar yapacak” diyen Selvi, Erdoğan’ın açıklayacağı “müjde”leri şöyle anlattı:Maaşlar1. Hekim maaşlarıyla ilgili bir düzenleme vardı. Sağlıkçıların arasında adaletsizliğe yol açar kaygısıyla geri çekilmişti. Yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlıkçıların maaşlarında yapılacak düzenlemeye ilişkin müjde vermesi bekleniyor.Şiddete karşı önlemler2. Sağlıkçıların en ciddi sorunlarından biri maruz kaldıkları şiddet olayları. Sağlıkçılara saldırıyı dünyanın en vahşi saldırılarından biri olarak görüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ortak bir çalışma yaptılar. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.Malpraktis davaları3. Sağlıkçıların en önemli sorunlarından biri tıbbi hatalardan dolayı açılan malpraktis davaları. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hekimler de hâkimler gibi korunacak” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önemli açıklamalar yapacak. Sağlıkçılarla ilgili davalara artık ihtisas mahkemeleri bakacak. Tazminat cezalarını ise sağlıkçılar değil, devlet üstlenecek.Selvi, "Bunlar önemli ve kalıcı düzenlemeler. İşin yasal ya da maddi boyutları. Ama bir de Erdoğan’ın, “Giderlerse gitsinler” çıkışından sonra sağlıkçıların gönüllerini alacak bir jestine ihtiyaç var" yorumunu yaptı.

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14 mart tıp bayramı, doktor, hekim, recep tayyip erdoğan