https://tr.sputniknews.com/20220314/trabzonda-kar-yagisi-nedeniyle-egitime-ara-verildi-1054715764.html
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kentte engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T21:05+0300
2022-03-14T21:05+0300
2022-03-14T21:05+0300
türkiye
trabzon
okul
kar tatili
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Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği duyuruldu.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.
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trabzon, okul, kar tatili
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
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Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kentte engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.