https://tr.sputniknews.com/20220315/3-yil-once-cesedi-bulunan-17-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunan-ibrahim-d-tutuklandi-1054749651.html
3 yıl önce cesedi bulunan 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan İbrahim D. tutuklandı
3 yıl önce cesedi bulunan 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan İbrahim D. tutuklandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki S.A'nın 'dini nikahlı eşi' olduğunu söyleyen İbrahim D... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T23:52+0300
2022-03-15T23:52+0300
2022-03-15T23:53+0300
türkiye
çocuk istismarı
hatay
istismar
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Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının, S.A'nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan dini nikahlı eş İbrahim D., 'reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.İ.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.Gözaltındaki 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Bir televizyon programında gündeme gelen olayla ilgili dün, beşi S.A'nın akrabası 6 kişi gözaltına alınmıştı.
türkiye
hatay
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çocuk istismarı, hatay, istismar
3 yıl önce cesedi bulunan 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan İbrahim D. tutuklandı
23:52 15.03.2022 (güncellendi: 23:53 15.03.2022) Abone ol
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki S.A'nın 'dini nikahlı eşi' olduğunu söyleyen İbrahim D., cinsel istismar suçundan tutuklandı.
Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının, S.A'nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan dini nikahlı eş İbrahim D., 'reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
İ.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.
Gözaltındaki 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bir televizyon programında gündeme gelen olayla ilgili dün, beşi S.A'nın akrabası 6 kişi gözaltına alınmıştı.