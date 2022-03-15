https://tr.sputniknews.com/20220315/bakan-nebati-turkiyedeki-yatirim-imkanlarini-fransiz-ve-ingiliz-yatirimcilara-anlatacak-1054731747.html

Bakan Nebati, Türkiye'deki yatırım imkanlarını İngiliz ve Fransız yatırımcılara anlatacak

Bakan Nebati, Türkiye'deki yatırım imkanlarını İngiliz ve Fransız yatırımcılara anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022'yi ziyaret edecek, ardından Birleşik... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T13:02+0300

2022-03-15T13:02+0300

2022-03-15T13:04+0300

ekonomi

nureddin nebati

bakan

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

yatırım

türkiye

fransız

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre Bakan Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bugün Fransa'ya gidecek. Cannes'te 31'incisi düzenlenen, 18 Mart'a kadar sürecek 'Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek' temalı MIPIM 2022 etkinliğinde katılımcılara seslenecek olan Nebati'nin Türk pavilyonlarını da ziyaret ederek yatırımcılarla bir araya gelmesi planlandı.Nebati'nin programın ikinci gününde ise Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nce düzenlenecek 'Uluslararası Yatırımcı Kahvaltısı' programına katılarak, yabancı katılımcılara Türkiye'nin sektördeki potansiyelini ve yatırım imkanlarını anlatması bekleniyor.Türkiye'nin fırsatlarını yatırımcılara anlatacakBakan Nebatinin, 17 Mart'ta ise yurt dışı temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçerek 'Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'na katılması planlanıyor.Ziyaretleri çerçevesinde Londra Menkul Kıymetler Borsası Açılış Töreni'nde hazır bulunacak olan Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya gelecek.Akşam saatlerinde de yabancı yatırımcılarla görüşecek olan Bakan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü ve devreye alınan kapsayıcı uygulamalara ilişkin bilgiler vererek ülkenin potansiyelini, imkanlarını ve yatırım fırsatlarını detaylıca anlatacak.Geçen ay Londra'da, finans çevrelerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Nebati, belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220315/bakan-nebati-kur-korumali-mevduat-hesaplarinda-557-milyar-tl-birikti-1054725042.html

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