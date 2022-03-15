Kılıçdaroğlu: Bahçeli duysun bunu, ben Türkiye’nin her noktasına giderim ama sen gidemezsin

Bizim iktidarımızda sadece malı götürenler üzülecek. Bizim iktidarımızda sadece malı götürenler üzülecek.

Çiftçilere açık ve net söylüyorum senin alın terini Afrika'da peşkeş çekmelerine izin vermiyorsan, tek bir adresin var adı belli, CHP kardeşim, buna vereceksin oyunu. Çiftçilere açık ve net söylüyorum senin alın terini Afrika'da peşkeş çekmelerine izin vermiyorsan, tek bir adresin var adı belli, CHP kardeşim, buna vereceksin oyunu.

Bahçeli de duysun bunu, milliyetçilik budur. Kılıçdaroğlu vay sen oraya nasıl gidersin. Ben Türkiye’nin her noktasına alnım açık giderim, ama sen gidemezsin. Bahçeli de duysun bunu, milliyetçilik budur. Kılıçdaroğlu vay sen oraya nasıl gidersin. Ben Türkiye’nin her noktasına alnım açık giderim, ama sen gidemezsin.

Bu ülkenin büyümeye adalete ihtiyacı var. Bunu biz yapacağız. Bu ülkenin büyümeye adalete ihtiyacı var. Bunu biz yapacağız.

Maltepe Ekonomi Forumu'na katıldım. Türkiye'nin bazı temel sorunları var ve bu sorunlar itibar kaybettiriyor, çürümüşlüğe yol açıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Sizin planınız var mı diye soruyorlar bana. 20 yıllık sürecin sonunda finansal sistemimizin çöktüğünü görüyoruz. 128 milyar dolar kime satıldı kimse bilmiyor. Yabancılardan topladıkları para ile duruyorlar. O kadar büyük bir sıkıntı içine soktular ki Türkiye'yi, kapı kapı geziyorlar borç para için. Maltepe Ekonomi Forumu'na katıldım. Türkiye'nin bazı temel sorunları var ve bu sorunlar itibar kaybettiriyor, çürümüşlüğe yol açıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Sizin planınız var mı diye soruyorlar bana. 20 yıllık sürecin sonunda finansal sistemimizin çöktüğünü görüyoruz. 128 milyar dolar kime satıldı kimse bilmiyor. Yabancılardan topladıkları para ile duruyorlar. O kadar büyük bir sıkıntı içine soktular ki Türkiye'yi, kapı kapı geziyorlar borç para için.

Düne kadar en ağır hakaretleri ettikleri kişilerin ayağına gittiler. Bahçeli'ye soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bu kadar ağır laflar edenlerin ayağına Erdoğan gittiği zaman, neden iki cümle kuramadın? Düne kadar en ağır hakaretleri ettikleri kişilerin ayağına gittiler. Bahçeli'ye soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bu kadar ağır laflar edenlerin ayağına Erdoğan gittiği zaman, neden iki cümle kuramadın?

Finansal çöküş, ticari çöküşü getiriyor. Finansal çöküş, ticari çöküşü getiriyor.

Merkez Bankası kasasında 1 cent bile yok Merkez Bankası kasasında 1 cent bile yok

Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı?

Parlamento ne yapıyor? Dönem gelecek çıkıp diyecekler ki, Meclis'e ne gerek var? Orman kanunlarına göre yönetelim diyecekler. Politik çöküş yaşıyoruz. Parlamento ne yapıyor? Dönem gelecek çıkıp diyecekler ki, Meclis'e ne gerek var? Orman kanunlarına göre yönetelim diyecekler. Politik çöküş yaşıyoruz.

Türkiye politik çöküş sonucu itibar kaybına uğradı. Eskiden Türkiye denilince devletler bir durup bakarlardı. Türkiye politik çöküş sonucu itibar kaybına uğradı. Eskiden Türkiye denilince devletler bir durup bakarlardı.

Devlet bir kişiye teslim edilmez. Çanakkale'yi geçilmez kıldık. Halkın iradesiydi o. Devlet bir kişiye teslim edilmez. Çanakkale'yi geçilmez kıldık. Halkın iradesiydi o.

Tarihimizden ders alsalar bunu görecekler. Tarihimizden ders alsalar bunu görecekler.

Bürokratlara çağrı yaptım, yolsuzluk dosyalarının altına imza atmayın. Atmayan yüzlerce bürokrat var hepsinin alnından öpüyorum. Bürokratlara çağrı yaptım, yolsuzluk dosyalarının altına imza atmayın. Atmayan yüzlerce bürokrat var hepsinin alnından öpüyorum.