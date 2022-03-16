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Beykoz'da çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu
Beykoz'da çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T23:23+0300
2022-03-16T23:47+0300
türkiye
beykoz
köpek
istanbul
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Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi'ndeki çöp konteynerine çöp atmak isteyen Halil İbrahim Dilmaç, konteynerde çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti. Dilmaç, bunun üzerine mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım'a bilgi verdi.Halil İbrahim Dilmaç, her sabah evdeki çöpleri arabasının bagajına koyduğunu ve iş yerine geldikten sonra çöpe attığını belirterek şöyle konuştu:"Normalde çöpleri daha yukarıda atarım ama orada tesadüf etti. Konteynerin kapağı da açıktı. İçine baktım, ölü köpek var. Poşette ölü köpeği gördüm, çöpleri de oraya atmadım. Bir baktım, epey aşağıda 2-3 poşet yırtılmış, içinde köpekler var. Siyah poşetlerde de köpekler vardı. En azından 10 tane ölü köpek vardı." ifadesini kullandı.Dilmaç, ardından olayı muhtara anlatarak Beykoz Belediyesi ekiplerine bilgi verilmesini istediğini söyledi.Beykoz Belediyesinden açıklamaBeykoz Belediyesinden olayla ilgili yapılan açıklamada, dün gelen bir ihbar üzerine yapılan incelemede, Baklacı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yer altı çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulunduğu belirtildi.Açıklamada, "Cansız hayvanlar uygun şekilde konteynerden alınmış ve ardından herhangi bir toksikoloji oluşmaması için konteyner dezenfekte edilmiştir. İlk muayenelerinde fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi gözükmeyen köpekler için adli süreç başlatılmış olup gerekli incelemeler yapılmaktadır.'' ifadesi kullanıldı.
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beykoz, köpek, istanbul

Beykoz'da çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu

23:23 16.03.2022 (güncellendi: 23:47 16.03.2022)
© DHAMazgalı izleyen köpek
Mazgalı izleyen köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
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İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu.
Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi'ndeki çöp konteynerine çöp atmak isteyen Halil İbrahim Dilmaç, konteynerde çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti. Dilmaç, bunun üzerine mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım'a bilgi verdi.
Halil İbrahim Dilmaç, her sabah evdeki çöpleri arabasının bagajına koyduğunu ve iş yerine geldikten sonra çöpe attığını belirterek şöyle konuştu:
"Normalde çöpleri daha yukarıda atarım ama orada tesadüf etti. Konteynerin kapağı da açıktı. İçine baktım, ölü köpek var. Poşette ölü köpeği gördüm, çöpleri de oraya atmadım. Bir baktım, epey aşağıda 2-3 poşet yırtılmış, içinde köpekler var. Siyah poşetlerde de köpekler vardı. En azından 10 tane ölü köpek vardı." ifadesini kullandı.
Dilmaç, ardından olayı muhtara anlatarak Beykoz Belediyesi ekiplerine bilgi verilmesini istediğini söyledi.



Beykoz Belediyesinden açıklama

Beykoz Belediyesinden olayla ilgili yapılan açıklamada, dün gelen bir ihbar üzerine yapılan incelemede, Baklacı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yer altı çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Cansız hayvanlar uygun şekilde konteynerden alınmış ve ardından herhangi bir toksikoloji oluşmaması için konteyner dezenfekte edilmiştir. İlk muayenelerinde fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi gözükmeyen köpekler için adli süreç başlatılmış olup gerekli incelemeler yapılmaktadır.'' ifadesi kullanıldı.
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