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Çoban, koyun sürüsü sahibini kurt sanarak öldürdü
Çoban, koyun sürüsü sahibini kurt sanarak öldürdü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çoban, koyun sürüsü sahibi kurt zannederek kazara vurdu. Vurulan sürü sahibi, hayatını kaybetti. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T23:49+0300
2022-03-16T23:49+0300
türkiye
adıyaman
koyun
çoban
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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Akçabel köyünde ormanlık alanda hayvan sürüsünü otlatan çoban Adem K. (38), sabah saatlerinde bir koyununun kurt saldırısına uğraması telef olması üzerine koyun sürüsünü köye getirdi. Adem K., kurdu yakalamak için gece saatlerinde koyununun telef olduğu yere av tüfeğiyle giderek kurdu beklemeye başladı. Telef olan koyun sahibi Bekir Bilget (43) de, kurdu yakalamak için tüfeğini alarak olayın yaşandığı yere gitti. Bu sırada ses yapan Bekir Bilget'i gece karanlığında kurt sanan Adem K. tüfeği ateşledi.Kurdu vurduğunu sanan Adem K., olay yerine gidince koyunun sahibi Bekir Bilget'in cansız bedeniyle karşılaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bekir Bilget'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri Adem K.'yi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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adıyaman, koyun, çoban, sürü

Çoban, koyun sürüsü sahibini kurt sanarak öldürdü

23:49 16.03.2022
© İHAAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çoban, koyun sürüsü sahibi kurt zannederek kazara vurdu. Vurulan sürü sahibi, hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çoban, koyun sürüsü sahibi kurt zannederek kazara vurdu. Vurulan sürü sahibi, hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çoban, koyun sürüsü sahibi kurt zannederek kazara vurdu. Vurulan sürü sahibi, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Akçabel köyünde ormanlık alanda hayvan sürüsünü otlatan çoban Adem K. (38), sabah saatlerinde bir koyununun kurt saldırısına uğraması telef olması üzerine koyun sürüsünü köye getirdi.
Adem K., kurdu yakalamak için gece saatlerinde koyununun telef olduğu yere av tüfeğiyle giderek kurdu beklemeye başladı. Telef olan koyun sahibi Bekir Bilget (43) de, kurdu yakalamak için tüfeğini alarak olayın yaşandığı yere gitti. Bu sırada ses yapan Bekir Bilget'i gece karanlığında kurt sanan Adem K. tüfeği ateşledi.
Kurdu vurduğunu sanan Adem K., olay yerine gidince koyunun sahibi Bekir Bilget'in cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bekir Bilget'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri Adem K.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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