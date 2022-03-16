https://tr.sputniknews.com/20220316/dusler-tiyatrosunda-kazanan-atletico-madrid-oldu-1054751659.html
'Düşler Tiyatrosu'nda kazanan Atletico Madrid oldu
'Düşler Tiyatrosu'nda kazanan Atletico Madrid oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olarak, Şampiyonlar Ligi'ne veda... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T00:57+0300
2022-03-16T00:57+0300
2022-03-16T01:03+0300
spor
manchester
manchester united
atletico madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Atletico Madrid, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İlk maçı 1-1 tamamlanan eşleşmede böylelikle tur atlayan taraf Atletico oldu.Ligde zirvenin hayli uzağında kalan, sürekli olarak takım içi gerginliklerle gündeme gelen Cristiano Ronaldolu Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de veda etti.Son 16 turunda İspanya'da 1-1'lik beraberliği aldığı Atletico Madrid'i Old Trafford'da konuk eden Ralf Ragnick'in öğrencileri, 41. dakikada Renan Lodi'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Atletico, toplamda 2-1'lik skor ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başardı.Manchester United topa daha fazla sahip olan ekip olsa da net fırsat yaratmakta zorlandı. Bulduğu pozisyonlarda ise Atletico kalecisi Jan Oblak'ın önemli kurtarışları skorun değişmesini engelledi.İspanyol ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne yine son 16 turunda bir başka İngiliz ekibi Chelsea'ye 2 maçta toplam 3-0'lık skorla yenilerek veda etmişti. Manchester United ise geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde finalde penaltılarla Villarreal'e kaybetmişti.
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manchester, manchester united, atletico madrid
'Düşler Tiyatrosu'nda kazanan Atletico Madrid oldu
00:57 16.03.2022 (güncellendi: 01:03 16.03.2022) Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olarak, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Atletico Madrid, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İlk maçı 1-1 tamamlanan eşleşmede böylelikle tur atlayan taraf Atletico oldu.
Ligde zirvenin hayli uzağında kalan, sürekli olarak takım içi gerginliklerle gündeme gelen Cristiano Ronaldolu Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de veda etti.
Son 16 turunda İspanya'da 1-1'lik beraberliği aldığı Atletico Madrid'i Old Trafford'da konuk eden Ralf Ragnick'in öğrencileri, 41. dakikada Renan Lodi'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Atletico, toplamda 2-1'lik skor ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başardı.
Manchester United topa daha fazla sahip olan ekip olsa da net fırsat yaratmakta zorlandı. Bulduğu pozisyonlarda ise Atletico kalecisi Jan Oblak'ın önemli kurtarışları skorun değişmesini engelledi.
İspanyol ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne yine son 16 turunda bir başka İngiliz ekibi Chelsea'ye 2 maçta toplam 3-0'lık skorla yenilerek veda etmişti. Manchester United ise geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde finalde penaltılarla Villarreal'e kaybetmişti.