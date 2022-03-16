https://tr.sputniknews.com/20220316/fenerbahce-6-genc-futbolcusuyla-sozlesme-imzaliyor-1054779459.html
Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Kulübü, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalanacağını duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T17:13+0300
2022-03-16T17:13+0300
2022-03-16T17:13+0300
spor
fenerbahçe
transfer
sözleşme
futbolcu
süper lig
genç
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 17 yaşındaki Arda Güler, 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 17 yaşındaki Melih Bostan, 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ve 15 yaşındaki İsak Vural ile yarın sözleşme imzalanacağı belirtildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor" ifadeleri yer aldı.
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fenerbahçe, transfer, sözleşme, futbolcu, süper lig, genç
Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalıyor
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Fenerbahçe Kulübü, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 17 yaşındaki Arda Güler, 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 17 yaşındaki Melih Bostan, 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ve 15 yaşındaki İsak Vural ile yarın sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor" ifadeleri yer aldı.