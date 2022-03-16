https://tr.sputniknews.com/20220316/fenerbahce-6-genc-futbolcusuyla-sozlesme-imzaliyor-1054779459.html

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalıyor

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalıyor

Fenerbahçe Kulübü, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalanacağını duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T17:13+0300

2022-03-16T17:13+0300

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spor

fenerbahçe

transfer

sözleşme

futbolcu

süper lig

genç

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 17 yaşındaki Arda Güler, 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 17 yaşındaki Melih Bostan, 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ve 15 yaşındaki İsak Vural ile yarın sözleşme imzalanacağı belirtildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor" ifadeleri yer aldı.

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