https://tr.sputniknews.com/20220316/kanser-sanilan-hastanin-soluk-borusundan-badem-zari-cikti-1054761642.html

Kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıktı

Kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıktı

İzmir'de nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer kanseri belirtileri saptanan kadının soluk borusundan badem zarı çıkarıldı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:02+0300

2022-03-16T12:02+0300

2022-03-16T12:02+0300

yaşam

türkiye

izmir

akciğer

badem

doktor

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İzmir Bornova'da yaşayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi Cansu Akgün, küçük yaşlardan bu yana yaşadığı nefes darlığı şikayetinin artması üzerine hastaneye başvurdu.Yapılan tetkiklerde öksürük ve kanama gibi belirtiler nedeniyle akciğer kanserinden şüphe edilen Akgün, hamilelik sürecinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından yapılan tetkiklerde, Akgün'ün soluk borusunda yabancı cisim olabileceği sonucu ortaya çıktı.Prof. Dr. Ceylan ve ekibi, bronkoskopi yöntemiyle soluk borusunun alt kısmındaki yabancı cismi çıkardı. Patolojik inceleme sonucu cismin bir santimetre büyüklüğünde badem zarı (iç kabuğu) olduğu belirlendi.İltihabın etkisiyle üzerinde katman oluşan ve görünümü değişen badem zarından kurtulan Cansu Akgün, sağlığına kavuştu.Akciğerde tahribat oluşturmuşOperasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ceylan, hastanın soluk borusundaki yabancı cismin tıkama yapması sonucunda biriken iltihabın akciğerde tahribata neden olduğunu, çekilen filmlerde kansere benzer bir görüntü oluştuğunu söyledi.Endoskopik operasyonla hastalarının kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:'Bundan sonra yemeyeceğim'Cansu Akgün ise yıllar sonra ilk kez rahat nefes almaya başladığını söyledi.Daha önce başvurduğu sağlık kurumlarında kanser olabileceğinin söylendiğini, tümörden şüphe edildiğini dile getiren Akgün, "Kendimi bir kemoterapi aşamasına hazırlamıştım hatta konuşmakta bile zorlanıyordum. Bu süreçte hamile olduğumu öğrendim. Süreç çok zorlu geçti. Doktorum soluk borumdan badem kabuğu (zarı) çıktığı söylediğinde çok sevindim. Artık rahat bir şekilde nefes alıp, konuşabiliyorum. Bademi çok severim ama bundan sonra yemeyeceğim" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220313/icme-suyundaki-tehlike-bagirsak-kanseri-riskini-artirabilir-1054678564.html

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türkiye, izmir, akciğer, badem, doktor