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https://tr.sputniknews.com/20220316/ticaret-bakanligindan-cimento-sektorune-fahis-fiyat-incelemesi-1054761495.html
Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne 'fahiş fiyat' incelemesi
Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne 'fahiş fiyat' incelemesi
Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne yönelik 'fahiş fiyat' incelemesi başlattı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ticaret bakanlığı
çimento
fahiş fiyat
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Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe yer alan üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik inceleme gerçekleştirecek. Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirecek denetimlerle, maliyet artışları ve fiyat değişimleri araştırılarak haksız veya fahiş fiyat artışı olup olmadığına bakılacak.
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ticaret bakanlığı, çimento, fahiş fiyat

Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne 'fahiş fiyat' incelemesi

12:01 16.03.2022 (güncellendi: 12:05 16.03.2022)
Adana Çimento
Adana Çimento - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne yönelik 'fahiş fiyat' incelemesi başlattı.
Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe yer alan üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik inceleme gerçekleştirecek.
Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirecek denetimlerle, maliyet artışları ve fiyat değişimleri araştırılarak haksız veya fahiş fiyat artışı olup olmadığına bakılacak.
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