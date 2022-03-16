https://tr.sputniknews.com/20220316/ticaret-bakanligindan-cimento-sektorune-fahis-fiyat-incelemesi-1054761495.html

Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne 'fahiş fiyat' incelemesi

Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne 'fahiş fiyat' incelemesi

Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne yönelik 'fahiş fiyat' incelemesi başlattı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:01+0300

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türkiye

ticaret bakanlığı

çimento

fahiş fiyat

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Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe yer alan üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik inceleme gerçekleştirecek. Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirecek denetimlerle, maliyet artışları ve fiyat değişimleri araştırılarak haksız veya fahiş fiyat artışı olup olmadığına bakılacak.

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ticaret bakanlığı, çimento, fahiş fiyat