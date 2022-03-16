https://tr.sputniknews.com/20220316/ticaret-bakanligindan-cimento-sektorune-fahis-fiyat-incelemesi-1054761495.html
Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne 'fahiş fiyat' incelemesi
Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne 'fahiş fiyat' incelemesi
Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne yönelik 'fahiş fiyat' incelemesi başlattı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T12:01+0300
2022-03-16T12:01+0300
2022-03-16T12:05+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
çimento
fahiş fiyat
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Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe yer alan üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik inceleme gerçekleştirecek. Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirecek denetimlerle, maliyet artışları ve fiyat değişimleri araştırılarak haksız veya fahiş fiyat artışı olup olmadığına bakılacak.
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ticaret bakanlığı, çimento, fahiş fiyat
Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne 'fahiş fiyat' incelemesi
12:01 16.03.2022 (güncellendi: 12:05 16.03.2022) Abone ol
Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne yönelik 'fahiş fiyat' incelemesi başlattı.
Ticaret Bakanlığı çimento sektöründe yer alan üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik inceleme gerçekleştirecek.
Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirecek denetimlerle, maliyet artışları ve fiyat değişimleri araştırılarak haksız veya fahiş fiyat artışı olup olmadığına bakılacak.