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Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi tahminini düşürdü
Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi tahminini düşürdü
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), artan emtia fiyatları ve Rusya'nın Donbass' yönelik askeri operasyonunun ardından küresel ekonomik büyümenin yoğun bir baskı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:48+0300
2022-03-16T13:49+0300
ekonomi
enerji
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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UEA, şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebini 950 bin varil azaltarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil olarak tahmin etti. Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi.Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 312 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 876 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 281 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.Küresel petrol arzı, şubatta bir önceki aya göre 510 bin varil artışla günlük 99 milyon 130 bin varile yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi aynı dönemde 310 bin varil artarak günlük 28 milyon 510 bin varile ulaştı.Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 330 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 840 bin varil olarak gerçekleşti.UEA'ya göre, OPEC+ grubun aylık üretim seviyesi ise açıklanan üretim hedeflerinin günde 1 milyon 100 bin varil gerisinde kaldı.OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 160 bin varil azalışla 65 milyon 290 bin varil oldu.
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enerji, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi tahminini düşürdü

13:48 16.03.2022 (güncellendi: 13:49 16.03.2022)
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), artan emtia fiyatları ve Rusya'nın Donbass' yönelik askeri operasyonunun ardından küresel ekonomik büyümenin yoğun bir baskı altında olacağı beklentisiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti.
UEA, şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebini 950 bin varil azaltarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil olarak tahmin etti. Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi.
Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 312 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 876 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 281 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.
Küresel petrol arzı, şubatta bir önceki aya göre 510 bin varil artışla günlük 99 milyon 130 bin varile yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi aynı dönemde 310 bin varil artarak günlük 28 milyon 510 bin varile ulaştı.
Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 330 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 840 bin varil olarak gerçekleşti.UEA'ya göre, OPEC+ grubun aylık üretim seviyesi ise açıklanan üretim hedeflerinin günde 1 milyon 100 bin varil gerisinde kaldı.OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 160 bin varil azalışla 65 milyon 290 bin varil oldu.
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