https://tr.sputniknews.com/20220317/12-nesil-i9-islemciye-sahip-ilk-laptop-oyun-bilgisayari-turkiyede-1054795067.html

12. nesil i9 işlemciye sahip 'ilk' laptop oyun bilgisayarı Türkiye'de

12. nesil i9 işlemciye sahip 'ilk' laptop oyun bilgisayarı Türkiye'de

Dünyanın mobil platformlardaki 'en yüksek performansı sunan işlemcisine ve ekran kartına sahip' laptopu Casper Excalibur G911, unvanını koruyan yeni... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T02:36+0300

2022-03-17T02:36+0300

2022-03-17T02:37+0300

türkiye

bilgisayar oyunu

casper

teknoloji

intel

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Casper açıklamasına göre, güç ve sınırları zorlayan yüksek performans, bilgisayar kullanımında en önemli tercihleri oluşturuyor. Hibrit çekirdek mimarili 12. Nesil Intel Core i9-12900HK işlemciye sahip ilk laptop olan Excalibur G911, NVIDIA'nın en üst seviye ekran kartı olan RTX 3080 Ti’a sahip. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, yenilenen ve üstelik kullanıcıların da dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911 ile profesyonellere ve oyun tutkunlarına ihtiyaçları olan performansı sunuyor.Casper Excalibur G911'in özellikleriExcalibur G911; core gamerler, mimar, mühendis, öğrenci ve yazılımcı gibi profesyonel kesime hitap ediyor. Geçen günlerde lanse edilen ve şu anki en yüksek performansa sahip işlemci olan 12. Nesil Intel Core i9-12900HK modelini barındıran laptop oyun bilgisayarı G911, aynı zamanda mobil platformlardaki en yüksek ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti'a da sahip.Türkiye'de 12. nesil i9 işlemci ve RTX 3080 Ti kombinasyonunu ilk kez bir araya getiren marka olan Casper, yeni ve en son bellek teknolojisi olan DDR5 RAM belleklerle Excalibur G911'in gücüne güç katıyorken, çift slot desteği ile bellek kapasitesinin 64 GB'ye kadar da artırılmasına imkan sağlıyor.'16.0' ile Türkiye pazarında pek olmayan yeni bir ekran boyutunu barındıran Excalibur G911, 165HZ ekran yenileme hızı ile tüm oyuncuların ihtiyacı olan FPS değerlerini sunuyor. 500NIT yüzde100 sRGB ekran parlaklık detaylarıyla G911, 2.5 kg ağırlığa sahip.

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bilgisayar oyunu, casper, teknoloji, intel