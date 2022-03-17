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https://tr.sputniknews.com/20220317/benzin-ve-motorinde-indirim-1054801403.html
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:46+0300
2022-03-17T10:46+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
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Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlardan satış gece yarısı itibarı ile başladı.İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.
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benzin, motorin, indirim

Benzin ve motorinde indirim

10:46 17.03.2022
© AAMotorin, akaryakıt, benzin
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.
Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlardan satış gece yarısı itibarı ile başladı.
İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.
Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.
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