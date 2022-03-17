https://tr.sputniknews.com/20220317/benzin-ve-motorinde-indirim-1054801403.html

Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim

17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

benzin

motorin

indirim

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Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlardan satış gece yarısı itibarı ile başladı.İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.

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benzin, motorin, indirim