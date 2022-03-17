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Erdoğan: Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir
Erdoğan: Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir" dedi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T14:14+0300
2022-03-17T14:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti

Erdoğan: Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir

14:14 17.03.2022 (güncellendi: 14:59 17.03.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Her seçim önemlidir ama 2023 seçimleri yol ayrımını ifade edecektir
Milletimiz oynanan oyunu görüyor. Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık ona takıldılar. Çünkü akılları bu tür şeyleri almıyor. İstanbul İzmir arası, 3 saat 15 dakikaya indirdik. Bunlarla da kalmadık.
25 havaalanından 56 havaalanına çıktık.
Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Efendim fiyatlar şunlar bunlar. Bakın durmuyoruz. 'PPP' (yap-işlet-devret) ile yapıyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor.
Şehir hastaneleri ile iftihar ediyoruz, şimdi onların üzerine gelmeye başladılar. Bak, sizin de eliniz ayağınız oraya düşer.
Bizim siyasetimiz hep eser siyaseti olmuştur.
Muhalefet eser hizmetli tartışmalardan kaçıyor. Çünkü geleceğe yönelik projeleri mevcut değil. Muhalefetin çapsızlığını eser siyasetimizin gücü ile ortaya koyarak geleceğin partisi olduğumuzu herkese kabul ettirebiliriz. Şu anda üniversitemizin olmadığı il yok. 'Ne gerek var' dediler. Arkadaşlar almıyor.
Güneydoğu'yu düşünen kim? Biz, biz. Kim seviyormuş Kürt kardeşlerimizi? Biz seviyoruz biz. Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik.
Sel olunca, bunların belediyelerin olduğu yerlerin halini gördük.
Sosyal desteklerde biz ülkemizin sosyal yardım bütçesini 69 milyar liraya çıkarmışız. Onlar daha iyi ne yapacaklarını ilan etsinler.
Tüm vatandaşlarımızın kendi hayatındaki yaptığı değişimi görmesini bu şekilde sağlarız.
Seçim Kanunu'nda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Bu partinin milletvekilleri, seçimler öncesinde gözleri yaşlı boyunları bükük bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı tablolarla bir daha karşılaşmayacağız.
Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü taşınmalara ihtiyaç olmayacak.
Bunca yıldır hiçbir seçim kazanamadan durmayı başarabilen Kılıçdaroğlu'dur. Öyle Ahlatlıbel'de toplanma ile siyaset olmuyor.
(Seçim Kanunu teklifi) CHP, mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu. Bu garabetin önüne geçiliyor.
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