https://tr.sputniknews.com/20220317/hiz-kontrolune-yakalanmamak-icin-hareket-sensorune-miknatis-yerlestiren-tir-soforu-yakalandi-1054796007.html

Hız kontrolüne yakalanmamak için hareket sensörüne mıknatıs yerleştiren TIR şoförü yakalandı

Hız kontrolüne yakalanmamak için hareket sensörüne mıknatıs yerleştiren TIR şoförü yakalandı

Hatay’da karayolunda durdurulan TIR sürücüsünün, hız ihlallerinin takograf kayıtlarına geçmesini önlemek için aracın motor hareket sensörü üzerine mıknatıs... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T04:34+0300

2022-03-17T04:34+0300

2022-03-17T04:34+0300

türkiye

hatay

tır şöförü

ortalama hız koridoru

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Edinilen bilgiye göre, Adana-İskenderun Otoyolu Dörtyol Kuzuculu yol kenarı denetim istasyonunda Y.Ö. yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR'ı durduran Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri takograf kayıtlarına göre TIR'ın hareket etmediği tespit etti. TIR'a binerek bir süre yolculuk yapan ekipler, takograf ile kilometre göstergesinin aynı olmadığını belirleyerek araçta ayrıntılı inceleme yaptı.Sürücünün, aracın hareket sensörü üzerine mıknatıs yerleştirilmek suretiyle veri aktarımının engellediği, yolculuk ettiği halde istirahat etmiş gibi kayıtlara girdirmek istediği, hız göstergesinin devre dışı bırakmak suretiyle hız ihlallerinin kayıtlara girmesini engellemeye çalıştığı belirlendi.Trafik ekiplerince, TIR sürücüsüne ilgili karayolları kanun maddelerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

türkiye

hatay

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hatay, tır şöförü, ortalama hız koridoru