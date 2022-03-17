https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbulda-tramvayin-onune-atlayan-kisi-hayatini-kaybetti-1054814802.html
İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
İstanbul Fatih’te tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre durdu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:01+0300
2022-03-17T15:01+0300
2022-03-17T15:05+0300
intihar
türkiye
istanbul
tramvay
fatih
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İstanbul’da saat 12.00 sıralarında Pazartekke tramvay durağında meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, İbrahim P. isimli kişi seyir halindeki tramvayın önüne atladı. Vatman, tramvayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri cenazeyi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.Öte yandan, olayın yaşandığı tramvayın içinde bulunan yolcular, yoluna yaya olarak devam etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri normale döndü.
https://tr.sputniknews.com/20181128/taksim-intihar-girisimi-tramvay-seferi-durdurdu-1036370691.html
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intihar, istanbul, tramvay, fatih
İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
15:01 17.03.2022 (güncellendi: 15:05 17.03.2022) Abone ol
İstanbul Fatih’te tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre durdu.
İstanbul’da saat 12.00 sıralarında Pazartekke tramvay durağında meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, İbrahim P. isimli kişi seyir halindeki tramvayın önüne atladı. Vatman, tramvayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri cenazeyi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Öte yandan, olayın yaşandığı tramvayın içinde bulunan yolcular, yoluna yaya olarak devam etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri normale döndü.