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İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
İstanbul Fatih’te tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre durdu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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intihar
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istanbul
tramvay
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İstanbul’da saat 12.00 sıralarında Pazartekke tramvay durağında meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, İbrahim P. isimli kişi seyir halindeki tramvayın önüne atladı. Vatman, tramvayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri cenazeyi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.Öte yandan, olayın yaşandığı tramvayın içinde bulunan yolcular, yoluna yaya olarak devam etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri normale döndü.
https://tr.sputniknews.com/20181128/taksim-intihar-girisimi-tramvay-seferi-durdurdu-1036370691.html
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intihar, istanbul, tramvay, fatih

İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti

15:01 17.03.2022 (güncellendi: 15:05 17.03.2022)
© İHAİstanbul Fatih'te tramvay, intihar girişimi
İstanbul Fatih'te tramvay, intihar girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© İHA
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İstanbul Fatih’te tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre durdu.
İstanbul’da saat 12.00 sıralarında Pazartekke tramvay durağında meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, İbrahim P. isimli kişi seyir halindeki tramvayın önüne atladı. Vatman, tramvayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri cenazeyi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Öte yandan, olayın yaşandığı tramvayın içinde bulunan yolcular, yoluna yaya olarak devam etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri normale döndü.
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Taksim'de intihar girişimi: Tramvay seferleri durduruldu
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