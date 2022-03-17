https://tr.sputniknews.com/20220317/kopek-icin-tartistigi-cifti-vurdu-1054794744.html
Köpek için tartıştığı çifti vurdu
Köpek için tartıştığı çifti vurdu
Sakarya Akyazı'da bir kadın, sahibi olduğu köpekle ilgili tartıştığı belirtilen çifte ateş açtı. Saldırıda yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kadın... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T02:08+0300
2022-03-17T02:08+0300
2022-03-17T02:08+0300
türkiye
sakarya
köpek
tartışma
silahlı saldırı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.Yeni Mahalle 5021. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Z.T, sahibi olduğu köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ederek tepki gösteren H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine balkondan ateş etti.Açılan ateş sonucu yaralanan çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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sakarya, köpek, tartışma, silahlı saldırı
Köpek için tartıştığı çifti vurdu
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Sakarya Akyazı'da bir kadın, sahibi olduğu köpekle ilgili tartıştığı belirtilen çifte ateş açtı. Saldırıda yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kadın gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Yeni Mahalle 5021. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Z.T, sahibi olduğu köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ederek tepki gösteren H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine balkondan ateş etti.
Açılan ateş sonucu yaralanan çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.