https://tr.sputniknews.com/20220317/kopek-icin-tartistigi-cifti-vurdu-1054794744.html

Köpek için tartıştığı çifti vurdu

Köpek için tartıştığı çifti vurdu

Sakarya Akyazı'da bir kadın, sahibi olduğu köpekle ilgili tartıştığı belirtilen çifte ateş açtı. Saldırıda yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kadın... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T02:08+0300

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türkiye

sakarya

köpek

tartışma

silahlı saldırı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.Yeni Mahalle 5021. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Z.T, sahibi olduğu köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ederek tepki gösteren H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine balkondan ateş etti.Açılan ateş sonucu yaralanan çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

sakarya

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sakarya, köpek, tartışma, silahlı saldırı