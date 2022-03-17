Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220317/kopek-icin-tartistigi-cifti-vurdu-1054794744.html
Köpek için tartıştığı çifti vurdu
Köpek için tartıştığı çifti vurdu
Sakarya Akyazı'da bir kadın, sahibi olduğu köpekle ilgili tartıştığı belirtilen çifte ateş açtı. Saldırıda yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kadın... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T02:08+0300
2022-03-17T02:08+0300
türkiye
sakarya
köpek
tartışma
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054794719_5:0:1904:1068_1920x0_80_0_0_9e298b108830a2bda197d177a117436b.png
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.Yeni Mahalle 5021. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Z.T, sahibi olduğu köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ederek tepki gösteren H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine balkondan ateş etti.Açılan ateş sonucu yaralanan çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054794719_242:0:1666:1068_1920x0_80_0_0_a6b47a0a18ea144ce7921d5f5e07c733.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sakarya, köpek, tartışma, silahlı saldırı

Köpek için tartıştığı çifti vurdu

02:08 17.03.2022
© DHASakarya Akyazı'da bir kadın, sahibi olduğu köpekle ilgili tartıştığı belirtilen çifte ateş açtı. Saldırıda yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kadın gözaltına alındı.
Sakarya Akyazı'da bir kadın, sahibi olduğu köpekle ilgili tartıştığı belirtilen çifte ateş açtı. Saldırıda yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kadın gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Sakarya Akyazı'da bir kadın, sahibi olduğu köpekle ilgili tartıştığı belirtilen çifte ateş açtı. Saldırıda yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kadın gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Yeni Mahalle 5021. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Z.T, sahibi olduğu köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ederek tepki gösteren H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine balkondan ateş etti.
Açılan ateş sonucu yaralanan çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала