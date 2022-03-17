https://tr.sputniknews.com/20220317/pompali-tufekle-kuyumcuyu-basan-kar-maskeli-hirsizlar-2-kilogramlik-altin-caldi-1054795871.html

Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilogramlık altın çaldı

Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilogramlık altın çaldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızla 2 kilogram ağırlığında altın ve yüklü miktarda parayı alarak kayıplara... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T03:48+0300

2022-03-17T03:48+0300

2022-03-17T03:48+0300

türkiye

çorum

sungurlu

kuyumcu

altın

hırsızlık

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Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'da N.K.'ya ait kuyumcu dükkanı kapanma saatine yakın soyuldu.Yüzleri maskeli 3 kişi pompalı tüfeklerle geldikleri işyerinde kuyumcu N.K.'yi etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu N.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve işyeri ile bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis altınlar ve paralarla birlikte kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

türkiye

çorum

sungurlu

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çorum, sungurlu, kuyumcu, altın, hırsızlık