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https://tr.sputniknews.com/20220317/pompali-tufekle-kuyumcuyu-basan-kar-maskeli-hirsizlar-2-kilogramlik-altin-caldi-1054795871.html
Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilogramlık altın çaldı
Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilogramlık altın çaldı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızla 2 kilogram ağırlığında altın ve yüklü miktarda parayı alarak kayıplara... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T03:48+0300
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türkiye
çorum
sungurlu
kuyumcu
altın
hırsızlık
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Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'da N.K.'ya ait kuyumcu dükkanı kapanma saatine yakın soyuldu.Yüzleri maskeli 3 kişi pompalı tüfeklerle geldikleri işyerinde kuyumcu N.K.'yi etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu N.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve işyeri ile bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis altınlar ve paralarla birlikte kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
türkiye
çorum
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çorum, sungurlu, kuyumcu, altın, hırsızlık

Pompalı tüfekle kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızlar 2 kilogramlık altın çaldı

03:48 17.03.2022
© İHAÇorum’un Sungurlu ilçesinde pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızla 2 kilogram ağırlığında altın ve yüklü miktarda parayı alarak kayıplara karıştı.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızla 2 kilogram ağırlığında altın ve yüklü miktarda parayı alarak kayıplara karıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© İHA
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu basan kar maskeli hırsızla 2 kilogram ağırlığında altın ve yüklü miktarda parayı alarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'da N.K.'ya ait kuyumcu dükkanı kapanma saatine yakın soyuldu.
Yüzleri maskeli 3 kişi pompalı tüfeklerle geldikleri işyerinde kuyumcu N.K.'yi etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı.
Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu N.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve işyeri ile bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Polis altınlar ve paralarla birlikte kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
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