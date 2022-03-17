https://tr.sputniknews.com/20220317/sari-kirmizili-takim-uefa-avrupa-ligine-son-16-turunda-veda-etti-1054829532.html
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği İspanya'nın Barcelona takımına 2-1 yenilen Galatasaray, organizasyona veda etti. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T23:53+0300
2022-03-17T23:53+0300
2022-03-17T23:53+0300
spor
galatasaray
uefa
barcelona kulübü
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50. dakikada konuk takım öne geçti. Busquets'in ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda kaleci Pena ayaklarıyla topu önledi. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena bu kez güçlükle de olsa elleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. Ceza sahasında bu kez top sağ çaprazdaki Frenkie De Jong'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Aubameyang ağlara gönderdi: 1-2.60. dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun içeri göndermek istediği top Araujo'ya çarparak kaleye yöneldi. Ter Stegen, sağına yatarak direk dibinde topun kontrolünü sağladı.Mücadele 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf Katalan temsilcisi olurken, sarı-kırmızılıların Avrupa serüveni sona erdi.
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galatasaray, uefa, barcelona kulübü
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği İspanya'nın Barcelona takımına 2-1 yenilen Galatasaray, organizasyona veda etti.
50. dakikada konuk takım öne geçti. Busquets'in ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda kaleci Pena ayaklarıyla topu önledi. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena bu kez güçlükle de olsa elleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. Ceza sahasında bu kez top sağ çaprazdaki Frenkie De Jong'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Aubameyang ağlara gönderdi: 1-2.
60. dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun içeri göndermek istediği top Araujo'ya çarparak kaleye yöneldi. Ter Stegen, sağına yatarak direk dibinde topun kontrolünü sağladı.
Mücadele 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf Katalan temsilcisi olurken, sarı-kırmızılıların Avrupa serüveni sona erdi.