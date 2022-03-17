https://tr.sputniknews.com/20220317/sari-kirmizili-takim-uefa-avrupa-ligine-son-16-turunda-veda-etti-1054829532.html

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği İspanya'nın Barcelona takımına 2-1 yenilen Galatasaray, organizasyona veda etti. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T23:53+0300

2022-03-17T23:53+0300

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spor

galatasaray

uefa

barcelona kulübü

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50. dakikada konuk takım öne geçti. Busquets'in ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda kaleci Pena ayaklarıyla topu önledi. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena bu kez güçlükle de olsa elleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. Ceza sahasında bu kez top sağ çaprazdaki Frenkie De Jong'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Aubameyang ağlara gönderdi: 1-2.60. dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun içeri göndermek istediği top Araujo'ya çarparak kaleye yöneldi. Ter Stegen, sağına yatarak direk dibinde topun kontrolünü sağladı.Mücadele 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf Katalan temsilcisi olurken, sarı-kırmızılıların Avrupa serüveni sona erdi.

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galatasaray, uefa, barcelona kulübü