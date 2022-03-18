https://tr.sputniknews.com/20220318/bakan-varank-turkiyeyi-uzay-yarisina-daha-iyi-hazirlamak-istiyoruz-1054831309.html

Bakan Varank: Türkiye’yi uzay yarışına daha iyi hazırlamak istiyoruz

Bakan Varank: Türkiye’yi uzay yarışına daha iyi hazırlamak istiyoruz

Gençlerle buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Hem bugünün hem geleceğin teknolojilerinde bakanlık olarak destekler veriyoruz ve yönlendirmeler... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T01:24+0300

2022-03-18T01:24+0300

2022-03-18T01:25+0300

türkiye

mustafa varank

üsküdar

üsküdar belediyesi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Konuşmaları kapsamında düzenlenen Gençlerle Buluşma programına katıldı.Varank, gençlerle buluşmayı çok önemsediklerini, onların geri bildirimleri ile daha önce yönelmedikleri alanlara ilerlediklerini söyledi.‘Bazı gençler siyaseti çözümün bir parçası olarak görmüyorlar’Bazı gençlerin siyasetten uzak durduğunu gözlemlediğini anlatan Varank, "Bazı gençler siyaseti çözümün bir parçası olarak görmüyorlar. Bence bu doğru bir tavır değil. Dünyada ve Türkiye'de her şeyin çözümü siyasette. Eğer siyaset çözüm üretebiliyorsa başarılı olabilir. 20 yıldır hükümetlerimiz vasıtasıyla Türkiye'yi getirdiğimiz aşama ile bunun en güzel örneğini verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.'Türkiye'de çığır açıcı işlerde araştırma geliştirme faaliyetleri yapıyoruz'Varank, bakanlık olarak üniversite gençliğinden araştırma yapan bilim insanlarına kadar geniş kesimleri desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:STAR programıyla ön lisans ve lisans seviyesinde gençleri devlet destekli araştırma projelerinde istihdam ettiklerini anımsatan Varank, böylelikle gençlerin okula başlar başlamaz Türkiye'nin en önemli araştırma projelerinde çalışma imkanı bulduğunu ifade etti.Sanayi ve üretimin Türkiye'nin kalkınması açısından çok önemli olduğunu aktaran Varank, "Türkiye'de planlı sanayileşmeden üretilen üründe standartların belirlenmesine kadar tüm alanlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kuruluşlarını görüyoruz. Teknoloji politikalarına destek veren birinci bakanlığız. Hem bugünün hem geleceğin teknolojilerinde bakanlık olarak destekler veriyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Türkiye Otomobili projesini, Türkiye endüstrisini geleceğin otomobil teknolojilerine hazırlayan bir proje olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.'Uzay alanında birçok çalışma var'Varank, Türkiye Uzay Ajansı ile Türkiye'yi önümüzdeki dönemde uzay alanında daha kabiliyetli bir hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Uzay alanında birçok çalışma var. Türkiye kendi haberleşme, iletişim, gözlem uydusunu üretebilen bir ülke. Şimdi de kendi tasarladığı hibrit roketlerle Türkiye'yi uzay yarışına daha iyi hazırlamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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mustafa varank, üsküdar, üsküdar belediyesi