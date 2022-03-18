https://tr.sputniknews.com/20220318/cumhurbaskanligi-ekonomi-politikalari-uyesi-zeybekci-asgari-ucrete-yil-icinde-yeniden-bakilmali-1054833279.html
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Zeybekci: Asgari ücrete yıl içinde yeniden bakılmalı
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Zeybekci: Asgari ücrete yıl içinde yeniden bakılmalı
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, asgari ücrete bir daha bakılması gerektiğini vurgulayarak "Enflasyonist... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T02:25+0300
2022-03-18T02:25+0300
2022-03-18T05:39+0300
ekonomi
nihat zeybekci
asgari ücret
enflasyon
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Metropol’de yayınlanan Metropol Gündemi programında Denizli Metropol Kurucusu Arif Zor ve Haber Koordinatörü Murat Acar’ın Türkiye ve Denizli ekonomisiyle ilgili sorularını yanıtladı.Zeybekci, asgari ücretle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220318/goldman-sachs-2022-yilinda-turkiyede-enflasyon-yuzde-60in-uzerinde-kalacak-1054832757.html
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nihat zeybekci, asgari ücret, enflasyon
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Zeybekci: Asgari ücrete yıl içinde yeniden bakılmalı
02:25 18.03.2022 (güncellendi: 05:39 18.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, asgari ücrete bir daha bakılması gerektiğini vurgulayarak "Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Metropol’de yayınlanan Metropol Gündemi programında Denizli Metropol Kurucusu Arif Zor ve Haber Koordinatörü Murat Acar’ın Türkiye ve Denizli ekonomisiyle ilgili sorularını yanıtladı.
Zeybekci, asgari ücretle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda.”