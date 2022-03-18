Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Zeybekci: Asgari ücrete yıl içinde yeniden bakılmalı

“Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda.”