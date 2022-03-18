https://tr.sputniknews.com/20220318/dunya-motokros-sampiyonasinin-tarihi-belli-oldu-1054841214.html

Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2022'deki açıklanan takviminde 19. ayak yarışı 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T12:02+0300

2022-03-18T12:02+0300

2022-03-18T12:06+0300

afyonkarahisar

spor

dünya motokros şampiyonası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054841042_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b7009cabd84d56a95efbce27419836d.jpg

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2022'deki açıklanan takviminde 19. ayak yarışının, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenleneceğini bildirdi.Akülke, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla 2022'nin Afyonkarahisar için önemli olduğunu söyledi.MXGP ile Türkiye MotoFest'in bu yıl da Afyonkarahisar'da yapılacak olmasının keyfinin yaşanacağını aktaran Akülke, şunları kaydetti:Akülke, MXGP organizasyonunun Türkiye'nin spor turizmine ve Afyonkarahisar'ın kültürü ile sosyal etkinliklerine katkı sağladığını dile getirdi.Geçen yılki organizasyonda yaklaşık 160 bin seyirciye ulaşıldığını anımsatan Akülke, şöyle konuştu:Akülke, 2022 MXGP'nin yapılacağı Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Uluslararası Motosiklet Federasyonundan gelen talepler doğrultusunda pistteki rampa sayıları ile dönüş kısımlarında değişikler yapılacağını belirtti.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de geçen yıl organizasyonun 180 ülkede canlı yayımlandığını söyledi.Afyonkarahisar'da motor sporları tutkunları ve misafirlere çok güzel anlar yaşatacaklarını vurgulayan Zeybek, "Yine festivalimizle birlikte muhteşem bir organizasyona imza atacağız" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211205/dunya-superbike-sampiyonu-toprak-razgatlioglu-odulunu-monakoda-aldi-1051455350.html

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afyonkarahisar, dünya motokros şampiyonası