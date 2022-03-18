Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220318/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-hatay-belediye-baskani-savas-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1054832521.html
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" sözleri hakkında... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T03:06+0300
2022-03-18T03:06+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ismail çataklı
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
lütfü savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104237/99/1042379929_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fa89dc38c09a40b55768b40f1c3e10cd.jpg
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu” sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ’Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu’ şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104237/99/1042379929_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_65359c6c35fff299a486300b49be44d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, ismail çataklı, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

03:06 18.03.2022
© DHAİsmail Çataklı
İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu” sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ’Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu’ şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала