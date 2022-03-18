https://tr.sputniknews.com/20220318/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-hatay-belediye-baskani-savas-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1054832521.html
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" sözleri hakkında... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T03:06+0300
2022-03-18T03:06+0300
2022-03-18T03:06+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ismail çataklı
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
lütfü savaş
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu” sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ’Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu’ şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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içişleri bakanlığı, ismail çataklı, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu” sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ’Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu’ şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.