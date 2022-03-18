https://tr.sputniknews.com/20220318/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-hatay-belediye-baskani-savas-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1054832521.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" sözleri hakkında... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T03:06+0300

2022-03-18T03:06+0300

2022-03-18T03:06+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ismail çataklı

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

lütfü savaş

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu” sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ’Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu’ şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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içişleri bakanlığı, ismail çataklı, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş