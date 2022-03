İsveçli şarkıcı Tove Lo ilk kez İstanbul'da

https://tr.sputniknews.com/20220318/isvecli-sarkici-tove-lo-ilk-kez-istanbulda-1054849583.html

Tove Lo, çok konuşulan performansı ile 9 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. HBO'nun beğeni ile izlenen dizisi 'Euphoria' için 'How Long' şarkısı ile... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

İsveçli şarkıcı Tove Lo, 9 Temmuz gecesi Epifoni organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta sahnede olacak.HBO'nun beğeni ile izlenen dizisi 'Euphoria' için 'How Long' şarkısı ile dinlediğimiz Tove Lo, ilk kez Türkiye'de konser verecek.Kimdir?1987’de İsveç’te dünyaya gelen Ebba Tove Elsa Nilsson küçük yaşlarda müzik ile ilgilenmeye başladı. İlk şarkı sözlerini 11 yaşında yazdı. Küçükken Courtney Love, Kurt Cobain, Robyn, Lykke Li, Jeff Buckley ve Charlotte Gainsbourg gibi isimlerden etkilenen şarkıcı, İsveç’in en önemli müzik okulu Rytmus Musikergymnasiet’te eğitim aldı.2014 yılında, piyasaya sürdüğü ‘Truth Serum’ mini albümü İsveç Albüm Listesi’nde 13. sıraya yerleşti. İngiltere’deki müzik listelerinde ilk 10’a girmeyi başardı. Aynı yıl içinde, Billboard Hot 100 listesinde 3. sıraya yerleşen ‘Habits’ parçasının da yer aldığı ‘Queen of the Clouds’ adlı çıkış albümünü piyasaya sürdü. Albüm, İsveç’te Top 10, ABD'de ve İngiltere’de Top 20 listelerinin en üst sırasında yer aldı.'Açlık Oyunları', 'Gri’nin Elli Tonu' ve 'Bridget Jones’un Bebeği' gibi popüler filmlerin müziklerini yapan şarkıcı başarısını katlayarak artırdı.

