https://tr.sputniknews.com/20220318/saran-holding-onceki-tekliflere-atilan-imzalarin-bir-an-once-onaylanmasini-bekliyoruz-1054850092.html
Saran Holding: Önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasını bekliyoruz
Saran Holding: Önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasını bekliyoruz
Saran Holding, Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yaptı. Açıklamada, TRT'nin çekildiği pakete de talip olunduğu vurgulanırken, önceki tekliflere atılan... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T15:05+0300
2022-03-18T15:05+0300
2022-03-18T15:05+0300
türkiye
saran holding
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki üç sezonuna dair açtığı yayın ihalesi için Saran Holding'den açıklama geldi. Saran'dan yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin vereceği kararın geciktiği, bu durumun da teklifini geri çeken mevcut yayıncı kuruluşun lehine, yaratılan tarihi fırsatınsa aleyhine olduğu vurgulandı.Saran Group, TRT'nin daha önce imzaladığını duyurduğu ancak geri çektiği Paket 1 D teklifi için de açıklama yaparak, bu pakete de talip olduğunu resmen duyurdu.İşte Saran Media Group'tan yapılan yazılı açıklamanın tam metni:"14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzumsuz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF’ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2.105.000.000 TL’lik teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki, TRT’nin ihaleden çekildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. TFF’nin 28 Şubat 2022’de resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda, Paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz. Saygılarımızla."
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saran holding
Saran Holding: Önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasını bekliyoruz
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Saran Holding, Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yaptı. Açıklamada, TRT'nin çekildiği pakete de talip olunduğu vurgulanırken, önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasının beklendiği de kaydedildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki üç sezonuna dair açtığı yayın ihalesi için Saran Holding'den açıklama geldi.
Saran'dan yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin vereceği kararın geciktiği, bu durumun da teklifini geri çeken mevcut yayıncı kuruluşun lehine, yaratılan tarihi fırsatınsa aleyhine olduğu vurgulandı.
Saran Group, TRT'nin daha önce imzaladığını duyurduğu ancak geri çektiği Paket 1 D teklifi için de açıklama yaparak, bu pakete de talip olduğunu resmen duyurdu.
İşte Saran Media Group'tan yapılan yazılı açıklamanın tam metni:
"14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzumsuz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.
Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.
Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF’ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.
Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2.105.000.000 TL’lik teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.
Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.
Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki, TRT’nin ihaleden çekildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. TFF’nin 28 Şubat 2022’de resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda, Paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz. Saygılarımızla."