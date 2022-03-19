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Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Karabük’te önceki gün ormanda ağaca astıkları iple intihar eden lise öğrencilerinden O.U (15), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T14:34+0300
2022-03-19T14:34+0300
yaşam
intihar
ölüm
lise
arkadaş
tüp bebek
türkiye
not
intihar notu
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Karabük'ün Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden Oğuzhan U., Ankara Adli tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene, lise öğrencisinin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Lise öğrencisi Oğuzhan'ın burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Tüp bebek olarak dünyaya gelmiştiÖte yandan, sınıf arkadaşı Yusuf Ömer U. ile birlikte intihar eden Oğuzhan'ın ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220318/lise-ogrencisi-iki-arkadas-not-birakip-intihar-etti-1054832984.html
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intihar, ölüm, lise, arkadaş, tüp bebek, türkiye, not, intihar notu, karabük, şirinevler

Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

14:34 19.03.2022
© İHAİntihar eden gencin cenaze töreni
İntihar eden gencin cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© İHA
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Karabük’te önceki gün ormanda ağaca astıkları iple intihar eden lise öğrencilerinden O.U (15), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Karabük'ün Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden Oğuzhan U., Ankara Adli tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi.

Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene, lise öğrencisinin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lise öğrencisi Oğuzhan'ın burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Tüp bebek olarak dünyaya gelmişti

Öte yandan, sınıf arkadaşı Yusuf Ömer U. ile birlikte intihar eden Oğuzhan'ın ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.
Karabük'te lise öğrencisi 2 arkadaş Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., Telefonlarımızdaki notlara bakın yazılı not bıraktıktan sonra kendilerini ağaca iple asarak yaşamlarına son verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
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