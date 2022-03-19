https://tr.sputniknews.com/20220319/arkadasiyla-birlikte-intihar-eden-lise-ogrencisi-son-yolculuguna-ugurlandi-1054874574.html

Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te önceki gün ormanda ağaca astıkları iple intihar eden lise öğrencilerinden O.U (15), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T14:34+0300

2022-03-19T14:34+0300

2022-03-19T14:34+0300

yaşam

intihar

ölüm

lise

arkadaş

tüp bebek

türkiye

not

intihar notu

karabük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054874549_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_78f198e3f9a229ddf8686034a9a1be56.jpg

Karabük'ün Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden Oğuzhan U., Ankara Adli tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene, lise öğrencisinin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Lise öğrencisi Oğuzhan'ın burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Tüp bebek olarak dünyaya gelmiştiÖte yandan, sınıf arkadaşı Yusuf Ömer U. ile birlikte intihar eden Oğuzhan'ın ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220318/lise-ogrencisi-iki-arkadas-not-birakip-intihar-etti-1054832984.html

karabük

şirinevler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

intihar, ölüm, lise, arkadaş, tüp bebek, türkiye, not, intihar notu, karabük, şirinevler