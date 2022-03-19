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https://tr.sputniknews.com/20220319/bisikletle-buradan-gecemezsin-deyip-ates-actilar-1054883895.html
'Bisikletle buradan geçemezsin' deyip ateş açtılar
'Bisikletle buradan geçemezsin' deyip ateş açtılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaldırımda bisiklet süren 23 yaşındaki Ömer Can Kocadon, ’bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin’ diyen 2... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-19T23:26+0300
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Muğla'da kentin en işlek noktalarından biri olan Neyzen Tevfik Caddesinde, kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon, ’bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin’ diyen ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi ile tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Can Kocadon, polise ihbarda bulunmak için telefonunu çıkardı.Şüphelilerden biri Kocadon’u silah vurmakla tehdit etti. Kocadon, polise ihbarda bulunduğu sırada telefonunu almak isteyen şüphelilerden birine yumruk attı. Diğer saldırgan ise belinden tabancasını çıkarıp Kocadon’u bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Can Kocadon, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kocadon’un Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Belediye eski Başkanı Mehmet Kocadon’un akrabası olduğu belirtildi.Polis ekipleri tarafından başlatılan araştırma sonucu kaçan 2 şüpheli kısa süre içinde yakalandı.
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bodrum, muğla

'Bisikletle buradan geçemezsin' deyip ateş açtılar

23:28 19.03.2022
© DHAMuğla'nın Bodrum ilçesinde, kaldırımda bisiklet süren 23 yaşındaki Ömer Can Kocadon, ’bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin’ diyen 2 kişiyle tartıştı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaldırımda bisiklet süren 23 yaşındaki Ömer Can Kocadon, ’bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin’ diyen 2 kişiyle tartıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaldırımda bisiklet süren 23 yaşındaki Ömer Can Kocadon, ’bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin’ diyen 2 kişiyle tartıştı. Çıkan tartışmada şüphelilerden biri tabancayla Kocadon’u bacağından vurdu. Kocadon hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Muğla'da kentin en işlek noktalarından biri olan Neyzen Tevfik Caddesinde, kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon, ’bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin’ diyen ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Can Kocadon, polise ihbarda bulunmak için telefonunu çıkardı.
Şüphelilerden biri Kocadon’u silah vurmakla tehdit etti. Kocadon, polise ihbarda bulunduğu sırada telefonunu almak isteyen şüphelilerden birine yumruk attı.
Diğer saldırgan ise belinden tabancasını çıkarıp Kocadon’u bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Can Kocadon, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kocadon’un Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Belediye eski Başkanı Mehmet Kocadon’un akrabası olduğu belirtildi.
Polis ekipleri tarafından başlatılan araştırma sonucu kaçan 2 şüpheli kısa süre içinde yakalandı.
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