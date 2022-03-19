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FMBA: Konvasel aşısı Omicron’un tüm mutasyonlarına karşı koruma sağlıyor
FMBA: Konvasel aşısı Omicron’un tüm mutasyonlarına karşı koruma sağlıyor
Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yeni Rus aşısı Konvasel’in... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T19:06+0300
2022-03-19T19:05+0300
koronavirüs
omicron
rusya
koronavirüs
veronika skvortsova
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Skvortsova, “Aşı ‘gizli omicron’a karşı da aynı derecede etkili. Araştırmalar devam etmesine rağmen bunu şimdiden görüyoruz. Aynı şekilde BA.1 ve virüsün diğer mutasyonlarına karşı da etkili. Ortaya çıkabilecek yeni mutasyon dizisinin de aşının etkinliğinin önüne geçebileceğini sanmıyorum” dedi.Skvortsova, “Şu anda Moskova'da BA.1 ‘omicron’ üzerinde hakim olan ‘gizli omicron’, orjinal ‘omicron’dan 28 yeni mutasyonla ayrılıyor. Bu mutasyonlar esas olarak S proteini ve ekstrastrüktürel proteinlerde bulunuyor. Aşılar için kullanılan bloklardaki N-proteini etkilemiyorlar” diye konuştu.Aşının şu anda genel bir aşı olduğu, ancak bunun pratikte test edileceğine vurgu yapan Skvortsova, “Gerçekten de yüzde 100 serokonvensiyon ile çok yüksek koruyucu özelliklere sahip kombine bağışıklığın gelişimini görüyoruz, yani vakaların yüzde N-proteinine karşı yüksek titrelerde immünoglobulin G ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
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omicron, rusya, koronavirüs, veronika skvortsova

FMBA: Konvasel aşısı Omicron’un tüm mutasyonlarına karşı koruma sağlıyor

19:06 19.03.2022
© Sputnik / Илья ПиталевRusya - Moskova - koronavirüs
Rusya - Moskova - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yeni Rus aşısı Konvasel’in ‘gizli omicron’ da dahil olmak üzere Omicron’un tüm mutasyonlarına karşı etkili koruma sağladığını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Skvortsova, “Aşı ‘gizli omicron’a karşı da aynı derecede etkili. Araştırmalar devam etmesine rağmen bunu şimdiden görüyoruz. Aynı şekilde BA.1 ve virüsün diğer mutasyonlarına karşı da etkili. Ortaya çıkabilecek yeni mutasyon dizisinin de aşının etkinliğinin önüne geçebileceğini sanmıyorum” dedi.
Skvortsova, “Şu anda Moskova'da BA.1 ‘omicron’ üzerinde hakim olan ‘gizli omicron’, orjinal ‘omicron’dan 28 yeni mutasyonla ayrılıyor. Bu mutasyonlar esas olarak S proteini ve ekstrastrüktürel proteinlerde bulunuyor. Aşılar için kullanılan bloklardaki N-proteini etkilemiyorlar” diye konuştu.
Aşının şu anda genel bir aşı olduğu, ancak bunun pratikte test edileceğine vurgu yapan Skvortsova, “Gerçekten de yüzde 100 serokonvensiyon ile çok yüksek koruyucu özelliklere sahip kombine bağışıklığın gelişimini görüyoruz, yani vakaların yüzde N-proteinine karşı yüksek titrelerde immünoglobulin G ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
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