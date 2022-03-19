https://tr.sputniknews.com/20220319/hayalini-gerceklestirmek-icin-60-bin-liralik-araba-aldi-140-bin-liralik-ses-sistemi-dosedi-1054870712.html

Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin liralık araba aldı, 140 bin liralık ses sistemi döşedi

Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin liralık araba aldı, 140 bin liralık ses sistemi döşedi

Antalya'da 60 bin liralık aracına 140 bin liralık ses sistemi takan Furkan Öztekin, "Başına bir şey gelmesin diye kameralarla izliyorum" dedi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T11:21+0300

2022-03-19T11:21+0300

2022-03-19T11:21+0300

yaşam

ses sistemi

hoparlör

modifiye

araba

antalya

etiketçi

güvenlik

hırsız

kamera sistemi

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Öztekin, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu modifiye araç ve ses sistemine kavuştu. Öztekin, sadece ses sistemi kurabilmek için bir otomobil satın aldı. Aracın değeri 200 bin lira olduGencin aracına 5 günde 140 bin lira değerinde 600 amper akü ile desteklenen bir ses sistemi yerleştirildi. Otomobilin, kapılarının içine, tavanına ve bagajına dev hoparlörler monte edildi. Bu sistemle aracın değeri, 60 bin liradan toplam 200 bin liraya yükselmiş oldu.Çocukluğundan beri müziğe ve ses sistemlerine ile modifiye araçlara bir ilgisi olduğunu dile getiren Öztekin, “Bu aracımı müzik tesisatı ile doldurmak için aldım. Bunun haricinde iki aracım daha var. Aracımı hafta sonu ve özel günlerde ve fuarlarda ses sistemini açıyorum. Hayalimi de gerçekleştirmiş oldum” dedi.'Başına bir şey gelmesin diye kameralarla izliyorum'Öztekin aracın üzerindeki ses sisteminin arabadan daha pahalı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

antalya

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