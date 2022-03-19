https://tr.sputniknews.com/20220319/hayalini-gerceklestirmek-icin-60-bin-liralik-araba-aldi-140-bin-liralik-ses-sistemi-dosedi-1054870712.html
Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin liralık araba aldı, 140 bin liralık ses sistemi döşedi
Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin liralık araba aldı, 140 bin liralık ses sistemi döşedi
Antalya'da 60 bin liralık aracına 140 bin liralık ses sistemi takan Furkan Öztekin, "Başına bir şey gelmesin diye kameralarla izliyorum" dedi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T11:21+0300
2022-03-19T11:21+0300
2022-03-19T11:21+0300
yaşam
ses sistemi
hoparlör
modifiye
araba
antalya
etiketçi
güvenlik
hırsız
kamera sistemi
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Öztekin, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu modifiye araç ve ses sistemine kavuştu. Öztekin, sadece ses sistemi kurabilmek için bir otomobil satın aldı. Aracın değeri 200 bin lira olduGencin aracına 5 günde 140 bin lira değerinde 600 amper akü ile desteklenen bir ses sistemi yerleştirildi. Otomobilin, kapılarının içine, tavanına ve bagajına dev hoparlörler monte edildi. Bu sistemle aracın değeri, 60 bin liradan toplam 200 bin liraya yükselmiş oldu.Çocukluğundan beri müziğe ve ses sistemlerine ile modifiye araçlara bir ilgisi olduğunu dile getiren Öztekin, “Bu aracımı müzik tesisatı ile doldurmak için aldım. Bunun haricinde iki aracım daha var. Aracımı hafta sonu ve özel günlerde ve fuarlarda ses sistemini açıyorum. Hayalimi de gerçekleştirmiş oldum” dedi.'Başına bir şey gelmesin diye kameralarla izliyorum'Öztekin aracın üzerindeki ses sisteminin arabadan daha pahalı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
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ses sistemi, hoparlör, modifiye, araba, antalya, etiketçi, güvenlik, hırsız, kamera sistemi, müzik, müzik tesisatı, bagaj, akü
Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin liralık araba aldı, 140 bin liralık ses sistemi döşedi
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Antalya'da 60 bin liralık aracına 140 bin liralık ses sistemi takan Furkan Öztekin, "Başına bir şey gelmesin diye kameralarla izliyorum" dedi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Öztekin, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu modifiye araç ve ses sistemine kavuştu. Öztekin, sadece ses sistemi kurabilmek için bir otomobil satın aldı.
Aracın değeri 200 bin lira oldu
Gencin aracına 5 günde 140 bin lira değerinde 600 amper akü ile desteklenen bir ses sistemi yerleştirildi. Otomobilin, kapılarının içine, tavanına ve bagajına dev hoparlörler monte edildi. Bu sistemle aracın değeri, 60 bin liradan toplam 200 bin liraya yükselmiş oldu.
Çocukluğundan beri müziğe ve ses sistemlerine ile modifiye araçlara bir ilgisi olduğunu dile getiren Öztekin, “Bu aracımı müzik tesisatı ile doldurmak için aldım. Bunun haricinde iki aracım daha var. Aracımı hafta sonu ve özel günlerde ve fuarlarda ses sistemini açıyorum. Hayalimi de gerçekleştirmiş oldum” dedi.
'Başına bir şey gelmesin diye kameralarla izliyorum'
Öztekin aracın üzerindeki ses sisteminin arabadan daha pahalı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Aracın başına bir şey gelmesin diye iş yerimin önüne kamera sistemi kurdurdum. Kameralarla izliyorum ama tedirgin olmuyor değilim. Korkuyorum ses sistemi araçtan pahalı sonuçta. Bazen geceleri kamera olsa bile gidip iş yerimin önüne bakıyorum. Günlük çalıştırıyorum. Arabanın her yerinde hoparlör olduğunu görenler bol bol fotoğraf çekiyor.”