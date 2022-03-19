https://tr.sputniknews.com/20220319/sokak-roportajiyla-fenomen-olan-ve-aylardir-haber-alinamayan-yunus-donertasin-kemikleri-bulundu-1054874221.html
Sokak röportajıyla fenomen olan ve aylardır haber alınamayan Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu
Sokak röportajıyla fenomen olan ve aylardır haber alınamayan Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Yunus Dönertaş'a ait olduğu belirlendi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T14:16+0300
2022-03-19T14:16+0300
2022-03-19T14:22+0300
yaşam
çorlu
fenomen
yunus dönertaş
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Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı. DHA'da yer alan habere göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş’a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.Dönertaş, Youtube'da bir sokak röportajında "Kafamız nasıl güzel" sözleriyle fenomen olmuştu.
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Sokak röportajıyla fenomen olan ve aylardır haber alınamayan Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu
14:16 19.03.2022 (güncellendi: 14:22 19.03.2022) Abone ol
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Yunus Dönertaş'a ait olduğu belirlendi.
Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.
DHA'da yer alan habere göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.
Dönertaş’a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Dönertaş, Youtube'da bir sokak röportajında "Kafamız nasıl güzel" sözleriyle fenomen olmuştu.