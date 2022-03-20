Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220320/mantar-etin-yerini-tutar-mi-1054888890.html
Mantar etin yerini tutar mı?
Mantar etin yerini tutar mı?
Mantarın etin yerini tutup tutmayacağı uzun yıllardır en merak edilen konuların başında. Mantar sebze grubunda yer alıyor yani et grubu bir besin değil. Peki C... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T10:06+0300
2022-03-20T10:11+0300
mantar
yaşam
et
protein
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054888865_0:4:700:398_1920x0_80_0_0_69e96c77fdfa056317fd7fe99e982900.png
Hem lezzetli hem de sağlıklı besinlerden arasında yer alan mantar, kendiliğinden doğada yetişebileceği gibi özel yöntemlerle de üretimi yapılıyor. Yenilebilir mantarların birçok türü bulunmasına rağmen en bilinenleri kültür ve istiridye mantarı olarak karşımıza çıkıyor.Besin değeri açısından da oldukça zengin olması dolayısıyla mantar diyet listelerinde de adına sık rastlanan besinlerden. Peki bitkisel protein açısından oldukça zengin olan mantar etin yerini tutabilir mi?Milliyet’in haberine göre, mantar hakkında merak edilenleri Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın sıraladı:Yağ oranı neredeyse sıfır‘Kese kağıdına koyup buzdolabında saklayın’
https://tr.sputniknews.com/20220215/mantar-toplamaya-gitti-100-kilo-goktasi-buldu-1053848651.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054888865_84:0:617:400_1920x0_80_0_0_53eaf38f4ddd455006f9040db9f817d6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mantar, et, protein

Mantar etin yerini tutar mı?

10:06 20.03.2022 (güncellendi: 10:11 20.03.2022)
© turktarim.gov.trmantar
mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© turktarim.gov.tr
Abone olGoogle news
Mantarın etin yerini tutup tutmayacağı uzun yıllardır en merak edilen konuların başında. Mantar sebze grubunda yer alıyor yani et grubu bir besin değil. Peki C vitamini, potasyum, fosfor, demir, folik asit, çinko ve lif bakımından da zengin olan mantar gerçekten etin yerini tutabilir mi?
Hem lezzetli hem de sağlıklı besinlerden arasında yer alan mantar, kendiliğinden doğada yetişebileceği gibi özel yöntemlerle de üretimi yapılıyor. Yenilebilir mantarların birçok türü bulunmasına rağmen en bilinenleri kültür ve istiridye mantarı olarak karşımıza çıkıyor.
Besin değeri açısından da oldukça zengin olması dolayısıyla mantar diyet listelerinde de adına sık rastlanan besinlerden. Peki bitkisel protein açısından oldukça zengin olan mantar etin yerini tutabilir mi?
Milliyet’in haberine göre, mantar hakkında merak edilenleri Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın sıraladı:
Ortalama olarak 100 gram pişmiş mantar yaklaşık 17 kalori enerji içerir. Mantarın yüzde 90’ı sudur. 2.5 gram protein, 0.5 gram karbonhidrat, 0.2 gram yağ ve 2.1 gram lif içerir. Potasyum ve fosfordan zengindir. Doymuş yağ ve kolesterol içermez.
Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini mantarda da vardır. Selenyum, sülfür içerir. Bu nedenle hem bağışıklığı güçlendirir hem de kansere karşı korur. Tiamin, riboflavin, biotin, niasin, C vitamini ve bakır içerir. Mantar D vitaminini doğal olarak içeriğinde bulunan nadir besinlerden bir tanesidir.

Yağ oranı neredeyse sıfır

Ayrıca mantar içeriğinde bulunan CLA (konjuge linolelik asit) ile yağ kaybına yardımcı olur. İçeriğindeki besin ögeleri faydalı olsa da mantarın hayvansal protein içeriği düşüktür ve et grubu bir besin değildir, sebze yerine tüketilebilir.
Mantarın bilinen en iyi bitkisel protein kaynağıdır. Vücut hayvansal gıdalarla protein kadar da yağ alıyor ancak mantarda yağ oranı neredeyse sıfır. Mantarla vücut, saf protein alır.
Oldukça faydalı bir besin olması nedeniyle ilerleyen zamanda mantarı sadece yemek olarak değil, mantar tozu olarak kahve, çay ve smoothielerin içinde de görebiliriz.
Mantar pürin aminoasiti içerdiği için ürik asit yapımını hızlandırır. Bu nedenle böbrek taşı varlığında, gut hastalığında ve diğer böbrek hastalıklarında sakıncalı bir besindir. Kontrollü tüketilmesi gerekir.
Mantar zehirlenmelerinden korunmak için mümkün olduğunca doğada bulunan türleri bilinmeyen şapkalı mantarlardan kaçınmalı, kültür veya istiridye mantarları tercih edilmeli.

‘Kese kağıdına koyup buzdolabında saklayın’

Mantarı aldıktan sonra hemen tüketmeyecekseniz kese kağıdına sarıp buzdolabında sebze-meyve bölümünde saklayabilirsiniz. Düşük ısıda fırında kurutup daha uzun sürede saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman aromasını kaybettirmemek için yıkamadan nemli bir kâğıt havlu ile silebilirsiniz. Pişirirken yakmayacak şekilde yüksek ısıda ve tavanızı çok doldurmadan pişirirseniz mantarın en lezzetli halini yakalayabilirsiniz.
Mantar özel yapısı nedeniyle birlikte pişirildiği besinin tadını alarak o besine benzer. Soğan, sarımsak, kekik, maydanoz, zeytinyağı gibi ürünler kullanarak mantarı tatlandırabilirsiniz. Mantardan çorba, sebze yemeği, omlet, et, tavuk yanında garnitür ve salata yapabilirsiniz.”
Mantar toplamaya gitti, 100 kilo göktaşı buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
YAŞAM
Mantar toplamaya gitti, 100 kilo göktaşı buldu
15 Şubat, 10:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала