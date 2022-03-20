https://tr.sputniknews.com/20220320/mantar-etin-yerini-tutar-mi-1054888890.html

Mantar etin yerini tutar mı?

Mantar etin yerini tutar mı?

Mantarın etin yerini tutup tutmayacağı uzun yıllardır en merak edilen konuların başında. Mantar sebze grubunda yer alıyor yani et grubu bir besin değil. Peki C... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T10:06+0300

2022-03-20T10:06+0300

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mantar

yaşam

et

protein

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Hem lezzetli hem de sağlıklı besinlerden arasında yer alan mantar, kendiliğinden doğada yetişebileceği gibi özel yöntemlerle de üretimi yapılıyor. Yenilebilir mantarların birçok türü bulunmasına rağmen en bilinenleri kültür ve istiridye mantarı olarak karşımıza çıkıyor.Besin değeri açısından da oldukça zengin olması dolayısıyla mantar diyet listelerinde de adına sık rastlanan besinlerden. Peki bitkisel protein açısından oldukça zengin olan mantar etin yerini tutabilir mi?Milliyet’in haberine göre, mantar hakkında merak edilenleri Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın sıraladı:Yağ oranı neredeyse sıfır‘Kese kağıdına koyup buzdolabında saklayın’

https://tr.sputniknews.com/20220215/mantar-toplamaya-gitti-100-kilo-goktasi-buldu-1053848651.html

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mantar, et, protein