https://tr.sputniknews.com/20220321/engin-altan-duzyatana-ingilterede-en-iyi-erkek-oyuncu-odulu--1054906651.html

Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü

Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından yılın 'En İyi Erkek... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T10:05+0300

2022-03-21T10:05+0300

2022-03-21T10:05+0300

yaşam

engin altan düzyatan

diriliş ertuğrul

ingiltere

ödül

sleekasian

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Pakistan asıllı İngiliz vatandaşlarınca TRT'de 2014-2019'da yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan için başkent Londra'daki The Royal Regency Salonu'nda onur yemeği düzenlendi. Programa, İngiliz Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın üyeleri Qurban Hussain ve Wajid Khan, Muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Adalet Bakanı Imran Hussain, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Sajjad Karim ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da katıldı. İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian dergisi Düzyatan'a, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü verdi. Dizinin yapımcısı Kemal Tekden 'En İyi Yapımcı' ödülüne layık görülürken, ödülü kızı Nurbanu Tekden aldı. Öte yandan, yapımcı Ümit Sönmez'in sahibi olduğu RGB Medya-Yapım'a da 'organizasyon' ödülü verildi. Ödül töreninin ardından konuşan Düzyatan, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten çok keyifliydi. Güzel bir organizasyon hazırlamışlar" ifadesini kullandı. Düzyatan, davet üzerine Lordlar Kamarası ve İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nı ziyaret edeceğini, bu davetin kendisi için onur verici olduğunu söyledi. Ödül töreni öncesinde de kaldığı otelde açıklamada bulunan Düzyatan, TRT'de Oruç Reis karakteriyle oynadığı 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisine ve yeni film projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzyatan gündelik hayattan karakterleri oynamayı özlediğini ve tarihi yapımlara ara verebileceğini kaydetti. Uluslararası bir sinema filmi projesi üzerinde çalıştığını aktaran Düzyatan, "Aynı zamanda sahibi olduğum yapım şirketiyle yeni projeler geliştiriyoruz. Bir yandan dışarıdan gelen projeleri de değerlendiriyoruz. Çok yakın zamanda bir proje hazırlığını söylemek için erken ama bir iki ay içerisinde açıklayacağımız yeni projelerimiz var" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210702/hindistanda-dirilis-ertugrul-konseptli-restoran-acildi-1044870130.html

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engin altan düzyatan, diriliş ertuğrul, ingiltere, ödül, sleekasian