https://tr.sputniknews.com/20220321/marmarada-deniz-ulasimina-poyraz-engeli-bir-kayik-batti-1054923037.html

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

Marmara Denizi'nde poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Rıhtıma bağlanan kayıklardan biri ise battı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

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marmara denizi

türkiye

poyrazlı

tekne kazası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da beklenen poyraz başladı. Poyrazın başlamasıyla Marmara Denizi'nde bulunan çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi, Tekirdağ kıyılarına yanaştı. Büyük gemiler Tekirdağ açıklarında beklerken, küçük balıkçı tekneleri ise Süleymanpaşa Balıkçı Limanında rıhtıma bağladı. Rıhtıma bağlanan bir tekne poyraza daha fazla dayanamayarak battı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifi başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz sebebiyle denize açılamadıklarını söyledi:

marmara denizi

türkiye

poyrazlı

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marmara denizi, poyrazlı, tekne kazası