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Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı
Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı
Marmara Denizi'nde poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Rıhtıma bağlanan kayıklardan biri ise battı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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marmara denizi
türkiye
poyrazlı
tekne kazası
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da beklenen poyraz başladı. Poyrazın başlamasıyla Marmara Denizi'nde bulunan çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi, Tekirdağ kıyılarına yanaştı. Büyük gemiler Tekirdağ açıklarında beklerken, küçük balıkçı tekneleri ise Süleymanpaşa Balıkçı Limanında rıhtıma bağladı. Rıhtıma bağlanan bir tekne poyraza daha fazla dayanamayarak battı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifi başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz sebebiyle denize açılamadıklarını söyledi:
marmara denizi
türkiye
poyrazlı
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marmara denizi, poyrazlı, tekne kazası

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

16:33 21.03.2022 (güncellendi: 16:36 21.03.2022)
© İHAMarmara Denizi, Tekirdağ, batan kayık
Marmara Denizi, Tekirdağ, batan kayık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© İHA
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Marmara Denizi'nde poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Rıhtıma bağlanan kayıklardan biri ise battı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da beklenen poyraz başladı. Poyrazın başlamasıyla Marmara Denizi'nde bulunan çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi, Tekirdağ kıyılarına yanaştı.
Büyük gemiler Tekirdağ açıklarında beklerken, küçük balıkçı tekneleri ise Süleymanpaşa Balıkçı Limanında rıhtıma bağladı. Rıhtıma bağlanan bir tekne poyraza daha fazla dayanamayarak battı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifi başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz sebebiyle denize açılamadıklarını söyledi:
"Poyraz fırtınasından dolayı şu anda arkadaşlarımız ağlarına bakım yapıyorlar. Fırtına dindikten sonra balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edeceklerdir. Fırtınadan sonra vatandaşlarımız inşallah günlük taze balık yemeye devam edecek."
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