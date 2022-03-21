https://tr.sputniknews.com/20220321/seker-cuvali-bir-yilda-280den-735-tlye-cikinca-psikolojimiz-bozuldu-1054930215.html
Tatlı imalatçıları: Şeker çuvalı bir yılda 280’den 735 tl’ye çıkınca psikolojimiz bozuldu
Tatlı imalatçıları: Şeker çuvalı bir yılda 280’den 735 tl’ye çıkınca psikolojimiz bozuldu
Ürünlerinde şeker kullanan imalatçılar, şeker fiyatlarındaki hızlı artış ve tedarik sıkıntısı nedeniyle sektörde sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor. İstanbul... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T21:50+0300
2022-03-21T21:50+0300
2022-03-21T22:04+0300
akşam postasi
şeker
istanbul
pasta
baklava
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Şeker fiyatlarındaki hızlı artış tatlı imalatçılarını zora soktu. İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, ‘‘Ramazan ayında şeker fiyatları eğer 900 liraya çıkarsa o zaman ne yapacağız‘’ dedi.Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Şener’in açıklamaları şu şekilde:'Ürünleri bu fiyattan satarken utanıyoruz'
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
şeker, istanbul, pasta, baklava
Tatlı imalatçıları: Şeker çuvalı bir yılda 280’den 735 tl’ye çıkınca psikolojimiz bozuldu
21:50 21.03.2022 (güncellendi: 22:04 21.03.2022) Abone ol
Ürünlerinde şeker kullanan imalatçılar, şeker fiyatlarındaki hızlı artış ve tedarik sıkıntısı nedeniyle sektörde sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor. İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, "Tatlının adı kaldı tadı kaçtı" diyor.
Şeker fiyatlarındaki hızlı artış tatlı imalatçılarını zora soktu. İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, ‘‘Ramazan ayında şeker fiyatları eğer 900 liraya çıkarsa o zaman ne yapacağız‘’ dedi.
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Şener’in açıklamaları şu şekilde:
"Tatlının adı kaldı tadı kaçtı. Meslektaşlarımın psikolojisi bozuldu. Her gün artan fiyatlar ve dengesiz yürüyen ekonomi bizleri zor durumda bırakıyor. Geçen yıldan bu yana yüzde 150’ye yakın zam gerçekleşti. Bugün bir çuval şeker 735 lira, bundan bir ay önce 500 liraydı.. Geçen sene Mart ayında bir çuval şeker 280 liraydı. Bugün 735 lira ama yarın ne kadar olur biz de bilemiyoruz. Dolar bu kadar artmadı ama şeker yüzde 150 zamlandı. Zam yapanlara ağır hapis cezaları olsaydı böyle olmazdı. Ticaret Bakanlığı stokçulara hapis cezası verse, mallarına el koysa stokçuluk yapanlar bir daha böyle bir şeye yeltenmezler. Devletin şeker satış fiyatı 350 lira ama bize gelişi 730 lira. Bu insafsızlıktır. Yasalar yetersiz. Devletin 350 liraya sattığı şekeri biz alamıyoruz çünkü yok"
'Ürünleri bu fiyattan satarken utanıyoruz'
"Serbest piyasa adı altında bir film döndürüyorlar. Marketlerde satılan 5’er kiloluk şekerleri toplayıp vatandaşa satıyorlar. Küçük işletmelerin günlük tüketimi yarım çuval yani 25-30 kilo civarıdır ama toptan satan işletmelerde rakam 30 çuvala kadar çıkıyor. Yapılması gereken Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın komite kurmasıdır ve en fazla bir hafta içinde bu işin önüne geçeceklerdir. Ramazan ayına bir hafta kaldı. Şeker fiyatları 900 liraya çıkarsa ne olacak? O zaman biz de fiyatları arttıracağız ama zam yapmak çözüm değil. Zam yapmaktan hoşnut değiliz. Sattığımız ürünleri bu fiyatlardan satarken utanıyoruz. Bizler esnaf olarak sürekli etiket değiştirmeye alışkın insanlar değildik. Tatlının adı kaldı tadı kaçtı"