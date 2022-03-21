Tatlı imalatçıları: Şeker çuvalı bir yılda 280’den 735 tl’ye çıkınca psikolojimiz bozuldu

"Tatlının adı kaldı tadı kaçtı. Meslektaşlarımın psikolojisi bozuldu. Her gün artan fiyatlar ve dengesiz yürüyen ekonomi bizleri zor durumda bırakıyor. Geçen yıldan bu yana yüzde 150’ye yakın zam gerçekleşti. Bugün bir çuval şeker 735 lira, bundan bir ay önce 500 liraydı.. Geçen sene Mart ayında bir çuval şeker 280 liraydı. Bugün 735 lira ama yarın ne kadar olur biz de bilemiyoruz. Dolar bu kadar artmadı ama şeker yüzde 150 zamlandı. Zam yapanlara ağır hapis cezaları olsaydı böyle olmazdı. Ticaret Bakanlığı stokçulara hapis cezası verse, mallarına el koysa stokçuluk yapanlar bir daha böyle bir şeye yeltenmezler. Devletin şeker satış fiyatı 350 lira ama bize gelişi 730 lira. Bu insafsızlıktır. Yasalar yetersiz. Devletin 350 liraya sattığı şekeri biz alamıyoruz çünkü yok"