https://tr.sputniknews.com/20220321/soylu-patlayiciyla-yakalanan-polis-memuru-2019-yilinda-ihrac-edildi-mahkeme-karariyla-geri-donmus-1054929776.html
Soylu: Patlayıcıyla yakalanan polis memuru 2019 yılında ihraç edildi, mahkeme kararıyla geri dönmüş
Soylu: Patlayıcıyla yakalanan polis memuru 2019 yılında ihraç edildi, mahkeme kararıyla geri dönmüş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında Hakkari'de ele geçirilen 52 kilo patlayıcıyla ilgili konuştu. Patlayıcı taşıyan polis memurunun 2019... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T21:16+0300
2022-03-21T21:16+0300
2022-03-21T21:18+0300
politika
süleyman soylu
patlayıcı
hakkari
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TVNET ekranlarında canlı yayınlanan Net Bakış Özel programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ele geçirilen 52 kilo patlayıcıyla ilgili konuştu.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuştu. Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.'2019 yılında ihraç edilmiş'Konuya ilişkin Bakan Soylu, "Akşam saatlerinde Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Yapay zeka yoluyla şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Onlar uyuşturucu nakli olduğunu düşünmüşler. Zulada 52 buçuk kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar, kimliğe bakınca polis memuru olduğunu görüyorlar. Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Bu memuru biz 2019 yılında ihraç etmişiz, mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, İstanbul'da bir yere geçmiş" ifadelerini kullandı.
hakkari
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Soylu: Patlayıcıyla yakalanan polis memuru 2019 yılında ihraç edildi, mahkeme kararıyla geri dönmüş
21:16 21.03.2022 (güncellendi: 21:18 21.03.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında Hakkari'de ele geçirilen 52 kilo patlayıcıyla ilgili konuştu. Patlayıcı taşıyan polis memurunun 2019 yılında ihraç edildiğini belirten Soylu, "Bu memuru biz 2019 yılında ihraç etmişiz, mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka yere vermişiz, İstanbul'da bir yere geçmiş" dedi.
TVNET ekranlarında canlı yayınlanan Net Bakış Özel programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ele geçirilen 52 kilo patlayıcıyla ilgili konuştu.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuştu. Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.
'2019 yılında ihraç edilmiş'
Konuya ilişkin Bakan Soylu, "Akşam saatlerinde Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Yapay zeka yoluyla şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Onlar uyuşturucu nakli olduğunu düşünmüşler. Zulada 52 buçuk kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar, kimliğe bakınca polis memuru olduğunu görüyorlar. Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Bu memuru biz 2019 yılında ihraç etmişiz, mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, İstanbul'da bir yere geçmiş" ifadelerini kullandı.