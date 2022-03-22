https://tr.sputniknews.com/20220322/16-milyar-lirayi-tesadufen-hesaplarina-aktaran-kardesler-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054938254.html

16 milyar lirayı 'tesadüfen' hesaplarına aktaran kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı

16 milyar lirayı 'tesadüfen' hesaplarına aktaran kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı

Recep ve Emre Gezek kardeşler, özel bir bankanın hesabından tesadüfen 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardı. Bunu fırsat bilen kardeşler, lüks otomobil ve... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T08:41+0300

2022-03-22T08:41+0300

2022-03-22T08:41+0300

türkiye

banka

samsun

havale

soruşturma

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Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), kendi adına açtığı banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Soruşturmaya göre, iki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı.'Sıkıntısı olan bize gelsin'İki günde 70’e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, sonra da araba aldı. Ardından da bütün akrabalarına “Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin” diyerek haber gönderdi. Bazı akrabalarının da borçlarını ödedi. Ardından bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakalanan kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı. İki kardeş adli kontrolle serbest bırakılırken, dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip milyarlarca liralık bu olayı araştırıyor'Parayı devlete bağışlayacaktık'Hürriyet'e konuşan Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl aktardığını şöyle anlattı: “Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse Senedi hesabından ‘para çek’ yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM’den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu. Durumu aile büyüklerimize anlattık. ‘Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin’ dedik. Borcu olan veya ekonomik durumu iyi olmayan akrabaların hesaplarına para havale ettik.Kardeşimle havale yaparken hesap bloke oluyordu. Bankayı aradığımızda ‘Güvenlik sebebiyle olmuştur’ diyorlardı. Blokenin kaldırılmasını istedik, onlar da kaldırdılar. İki gün sonra kardeşim Recep’i aradılar. ‘Hesabına yüklü para girişleri var, bunun kaynağı nedir, haberiniz var mı?’ diye sordular. Kardeşim de ‘Haberim var’ dedi. Banka görevlisi ‘Nereden geldi?’ diye sordu. Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Bankacı ‘Bu kadar yatırımınız var mıydı?’ diye sordu. Kardeşim de ‘Olmasaydı çekemezdim’ dedi. Sonra hesap tekrar bloke oldu. Kimseyi dolandırmadık. Nasıl oldu bilmiyorum. Parayı devlete bağışlayacaktık.”'Suçsa niye onay verdiler?'Recep Gezek (26) ise ifadesinde, “Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş. Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım 16 katrilyonu alır yurtdışına kaçardım" dedi.

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banka, samsun, havale, soruşturma