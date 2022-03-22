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Bakan Akar: Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi gelecek saatlerde gerçekleşebilir
Bakan Akar: Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi gelecek saatlerde gerçekleşebilir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesinin önümüzdeki saatlerde gerçekleşebileceğini duyurdu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T10:29+0300
2022-03-22T10:37+0300
hulusi akar
politika
rusya
ukrayna
mariupol
tahliye
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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe gerçekleştirilecek atış testi dolayısıyla Donanma Komutanlığı'na geldi. AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmasının ardından konuşan Akar, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar'ın açıklamaları şu şekilde;"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak güçlü olmamız gerekiyor. Her türlü ihtimale karşı her an hazırlıklı olmamız lazım. Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma söz konusu. İki ülke de bizim denizden komşumuz. Her iki ülke ile ilişkilerimiz mevcut. Bu çatışmanın bir an önce durmasını, bir ateşkes sağlanmasını, bir an önce barışın, huzurun bölgeye hâkim olmasını samimi bir şekilde temenni ediyoruz. İnsani yardım başta olmak üzere bugüne kadar bize düşen görevler neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Diğer taraftan tarafların konuşması, görüşmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması için temaslarımızı sürdürüyoruz."Tahliyeler konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim Kiev bölgesinde iki uçağımız var. Onların da en uygun zamanda tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna tarafı ile temaslarımız sürüyor."
rusya
ukrayna
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hulusi akar, rusya, ukrayna, mariupol, tahliye

Bakan Akar: Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi gelecek saatlerde gerçekleşebilir

10:29 22.03.2022 (güncellendi: 10:37 22.03.2022)
© İHA / UTKU ŞİMŞEK- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı
- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© İHA / UTKU ŞİMŞEK
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesinin önümüzdeki saatlerde gerçekleşebileceğini duyurdu.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe gerçekleştirilecek atış testi dolayısıyla Donanma Komutanlığı'na geldi. AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmasının ardından konuşan Akar, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akar'ın açıklamaları şu şekilde;
"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak güçlü olmamız gerekiyor. Her türlü ihtimale karşı her an hazırlıklı olmamız lazım. Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma söz konusu. İki ülke de bizim denizden komşumuz. Her iki ülke ile ilişkilerimiz mevcut. Bu çatışmanın bir an önce durmasını, bir ateşkes sağlanmasını, bir an önce barışın, huzurun bölgeye hâkim olmasını samimi bir şekilde temenni ediyoruz. İnsani yardım başta olmak üzere bugüne kadar bize düşen görevler neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Diğer taraftan tarafların konuşması, görüşmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması için temaslarımızı sürdürüyoruz."
Tahliyeler konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim Kiev bölgesinde iki uçağımız var. Onların da en uygun zamanda tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna tarafı ile temaslarımız sürüyor."
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