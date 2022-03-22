https://tr.sputniknews.com/20220322/bakan-bilginden-asgari-ucrete-ikinci-zam-aciklamasi-1054943575.html

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum

AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T11:46+0300

2022-03-22T11:46+0300

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asgari ücret

politika

vedat bilgin

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Son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alan 'asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' konusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.

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asgari ücret, vedat bilgin