https://tr.sputniknews.com/20220322/bakan-bilginden-asgari-ucrete-ikinci-zam-aciklamasi-1054943575.html
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T11:46+0300
2022-03-22T11:46+0300
2022-03-22T11:54+0300
asgari ücret
politika
vedat bilgin
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Son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alan 'asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' konusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.
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asgari ücret, vedat bilgin
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
11:46 22.03.2022 (güncellendi: 11:54 22.03.2022) Abone ol
AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.
Son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alan 'asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' konusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.
Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.