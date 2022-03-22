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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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asgari ücret
politika
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Son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alan 'asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' konusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.
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asgari ücret, vedat bilgin

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum

11:46 22.03.2022 (güncellendi: 11:54 22.03.2022)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AA
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AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.
Son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alan 'asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' konusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.
Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.
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