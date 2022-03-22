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Bozcaada ile Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ile Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T20:27+0300
2022-03-22T20:27+0300
türkiye
bozcaada
feribot
sefer
hava durumu
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Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.Geyikli-Bozcaada hattında ise sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
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bozcaada, feribot, sefer, hava durumu

Bozcaada ile Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

20:27 22.03.2022
© FlickrGESTAŞ - Çanakkale
GESTAŞ - Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© Flickr
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Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.

Geyikli-Bozcaada hattında ise sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
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