https://tr.sputniknews.com/20220322/bozcaada-ile-gokceada-feribot-seferlerine-firtina-engeli-1054960636.html

Bozcaada ile Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ile Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bozcaada

feribot

sefer

hava durumu

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Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.Geyikli-Bozcaada hattında ise sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

türkiye

bozcaada

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bozcaada, feribot, sefer, hava durumu