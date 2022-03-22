https://tr.sputniknews.com/20220322/cok-sayidan-suctan-aranan-suphelinin-evinden-cephanelik-cikti-1054938633.html
Çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı
Çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı
İzmir'in Urla ilçesinde, çok sayıda suçtan aranması bulunan M.G., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:12+0300
2022-03-22T09:12+0300
2022-03-22T09:12+0300
türkiye
izmir
urla
cephanelik
silah
tüfek
polis
suç
operasyon
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Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan arandığı tespit edilen M.G. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 4 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 bıçak ve 23 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210430/cephanelikle-yakalanan-kisi-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1044389859.html
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izmir, urla, cephanelik, silah, tüfek, polis, suç, operasyon
Çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı
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İzmir'in Urla ilçesinde, çok sayıda suçtan aranması bulunan M.G., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 4 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 bıçak ve tüfeklere ait 23 fişek ele geçirildi.
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan arandığı tespit edilen M.G. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 4 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 bıçak ve 23 tüfek fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.