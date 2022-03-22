https://tr.sputniknews.com/20220322/cok-sayidan-suctan-aranan-suphelinin-evinden-cephanelik-cikti-1054938633.html

Çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde, çok sayıda suçtan aranması bulunan M.G., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T09:12+0300

2022-03-22T09:12+0300

2022-03-22T09:12+0300

türkiye

izmir

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cephanelik

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tüfek

polis

suç

operasyon

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Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan arandığı tespit edilen M.G. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 4 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 bıçak ve 23 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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izmir, urla, cephanelik, silah, tüfek, polis, suç, operasyon