https://tr.sputniknews.com/20220322/fetonun-poyrazkoy-sorusturmasinda-kumpas-davasi-haziran-ayinda-yapilacak-1054953152.html

FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davası haziran ayında yapılacak

FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davası haziran ayında yapılacak

FETÖ'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 68 sanık hakkında 15 yıl ile 1375 yıl arasında değişen sürelerde hapis... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T15:50+0300

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türkiye

fetö

poyrazköy

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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sunulan 1048 sayfalık iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı.İddianameyi kabul eden ve tensip zaptını hazırlayan mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.Sanık sayısının çokluğu nedeniyle duruşmaların Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılmasını kararlaştıran heyet, ilk duruşma için taraflara tebligat gönderilmesine hükmetti.İddianamedenPoyrazköy davasının asker sanıklarının da aralarında bulunduğu 87 kişinin "müşteki", Genelkurmay Başkanlığının ise "suç duyurusunda bulunan" olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ ile ilgili birçok davada örgüt üyeleri veya yöneticileri oldukları gerekçesiyle yargılanan ve bazı dosyalarda hüküm giyen eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazim Aksoy, Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Ömer Köse, Tufan Ergüder ve Yurt Atayün'ün yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandıktan sonra Silivri'ye götürüldüğü araçtaki görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 kişi "şüpheli" olarak yer alıyor.

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fetö, poyrazköy