https://tr.sputniknews.com/20220322/kilicdaroglu-butun-yeni-actiklari-fakulteleri-programlari-iktidara-geldigimizde-kapatacagiz-1054948072.html

Kılıçdaroğlu: Bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde kapatacağız

Kılıçdaroğlu: Bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde kapatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün yeni açtıkları fakülteleri , programları iktidara geldiğimizde tamamıyla kapatacağız. Boğaziçi Üniversitesi gerçek... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T13:49+0300

2022-03-22T13:49+0300

2022-03-22T14:10+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

boğaziçi üniversitesi

furkan vakfı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine polis tarafından yapılan müdahaleyle ilgili, "Furkan Vakfı'nı seversiniz sevmezsiniz yürüyüş yapmak istiyorlar. Orantısız güç kullanıldı" dedi.Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Buradan onlara da söz veriyorum. İktidarımızda göreceksiniz herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz" görüşünü dile getirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bu kez hiçbir ayrım yapmadan CHP grubunda bulunan bütün vatandaşlarla birlikte televizyonları başında sosyal medyada bizi dinleyen bütün vatandaşlara sevgimizi saygımızı gönderiyoruz. Barışa, huzura, beraber yaşamaya ihtiyacımız var. Bu güzel coğrafyada kucaklaşmaya, yani Nevruz'un gereğini yapmaya ihtiyacımız var. Beni sever sevmez CHP'ye oy verir vermez ama bütün vatandaşların bu ülkede huzur içinde yaşamaları için çaba göstermek benim boynumun borcudur. Beraber yapacağız kucaklaşacağız helalleşeceğin güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."(Orman haftası) Eğer orman yangınını söndürmeyi dahi beceremiyorsanız e sizin herhalde vicdanınızın sızlaması lazım.Boğaziçi Üniversitesi davası- Haksız hukuksuz bir şekilde avukatlar çıkarıldı öğrenciler çıkarıldı hakim terk etti tam bir garabet yalandı. Başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Yurt dışındaki bazı özel üniversitelerden bunlar kabul edilmişler onların yurt dışı yasakları da halen devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün yönetimine ve iktidara seslenmek isterim tepeden inme hukuksuz bir şekilde üniversitedeki bütün demokratik atmosferi yok ediyorsanız ve öğretim üyeleri 21. yüz yılda biz bu yönetimi istemiyoruz diye aylardır gösteriyorlarsa bütün yeni açtıkları fakülteleri , programları iktidara geldiğimizde tamamıyla kapatacağız. Boğaziçi Üniversitesi gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi olacak. Haksız hukuksuz bir şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz kardeşim. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil burası Türkiye'nin göz nuru Boğaziçi Üniversitesi diyeceğiz.Furkan Vakfı'na polis müdahalesi- Furkan Vakfı'nı seversiniz sevmezsiniz yürüyüş yapmak istiyorlar. Orantısız güç kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Buradan onlara da söz veriyorum. İktidarımızda göreceksiniz herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz.- Ya benim dediğimi anlamıyor yukarıdaki zat. Arkadaş benim söylediğim şu. Uyuşturucu baronlarını yakalayan kim? Polis. Savcılığa teslime den polis. Yargılayan kim, hakim. Hapse atan kim, hakim. Serbest bırakan kim, hakim. Peki sen niye alınıyorsun kardeşim? Polis üzerinden bizim üzerimize gelmek istiyor. Polis kardeşlerim beni de çok iyi bilirler Soylu'yu da çok iyi bilirler benim de karakterimi çok iyi bilirler, onun da karakterini bilirler. Benim uyuşturucu konusunda ne kadar hassas olduğunu bütün herkes bilir o zat da bilir. Polis üzerinden sözce bizi eleştirecekler.- Bir yönetmelikleri çıktı polis kardeşlerimizin son derece rahatsızlar. Sürekli bunlar yer değiştirecekler. İki seferdi şimdi 4'e çıkarıyorlar, aile düzenleri bozuluyor. Eşi özel sektörde çalışıyorsa kendi gidecek eşi ne olacak? Çoluk çocuğu var okula gidiyor, bu çocuğun hakkı hukuku yok mu? Güzel bir atasözü öndermişler polis kardeşlerim üç taşınma bir yangına bedeldir. Bunlar üç değil defalarca taşınacaklar. bir yangına değil yangınlara bedeldir. Polis kardeşlerime söz verdim bunları düzelteceğiz.- İktidar ülkeye huzur getirmedi zengin olan Türkiye'nin bütün kaynaklarını ağırlıklı olarak Başta Londra'daki bir avuç tefeciye arından içerideki tefecilere tahsis etti. O kadar büyük faiz ödüyoruz ki defalarca söyledim. Sonra dayanamadı biz faizi indireceğiz dedi. Faizi indirdi ama öbür taraftan vatandaşın sırtına daha ağır faiz bindirdi. Hiçbir banka faiz indirmedi. Buyurun gidin herhangi bir bankaya bir kredi çek bakalım sana faiz kaç uygulayacaklar. Yüzde 14 ise çok güzel. Kim ödüyor faizi? Hep beraber ödüyoruz.

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kemal kılıçdaroğlu, boğaziçi üniversitesi, furkan vakfı