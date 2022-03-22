https://tr.sputniknews.com/20220322/rusya-savunma-bakanligi-meridian-m-uydusu-ile-telemetri-baglantisi-saglandi-1054959616.html

Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Meridian-M’ uydusu ile telemetri bağlantısı sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Meridian-M’ uydusu ile telemetri bağlantısı sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin Plesetsk üssünden Soyuz roketi ile yörüngeye başarıyla fırlatılan Meridian-M... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T19:57+0300

2022-03-22T19:57+0300

2022-03-22T19:55+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

rusya

uzay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101324/85/1013248510_0:116:2200:1354_1920x0_80_0_0_ecf1528d7a75c639e751159bb3bac9f0.jpg

Açıklamada, Meridian-M uzay aracının planlanan süre içinde hedef yörüngeye yerleştirildiği ve yörüngesel uçuş sürecinde kontrolünü yürütecek olan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Titov Test Uzay Merkezi’nin uzay aracıyla telemetri bağlantısını sağladığı ve aracın yerleşik sistemlerinin normal şekilde çalıştığı ifade edildi.Soyuz-2.1b roketi, bugün Moskova saatiyle 15:48’de (TSİ ile aynı) Plesetsk üssünden fırlatılmış 15:57’de uyduyu taşıyan uzay römorkörü Fregat roketten ayrılmıştı.Meridyen uydusunun amacının, Kuzey Deniz Yolu bölgesinde faaliyet gösteren gemiler ve buz keşif uçakları ile Sibirya ve Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki yer bazlı istasyonlar arasında iletişimi sağlamak olduğu kaydedildi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya savunma bakanlığı, rusya, uzay