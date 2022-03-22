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https://tr.sputniknews.com/20220322/rusya-savunma-bakanligi-meridian-m-uydusu-ile-telemetri-baglantisi-saglandi-1054959616.html
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Meridian-M’ uydusu ile telemetri bağlantısı sağlandı
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Meridian-M’ uydusu ile telemetri bağlantısı sağlandı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin Plesetsk üssünden Soyuz roketi ile yörüngeye başarıyla fırlatılan Meridian-M... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T19:57+0300
2022-03-22T19:55+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
rusya
uzay
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Açıklamada, Meridian-M uzay aracının planlanan süre içinde hedef yörüngeye yerleştirildiği ve yörüngesel uçuş sürecinde kontrolünü yürütecek olan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Titov Test Uzay Merkezi’nin uzay aracıyla telemetri bağlantısını sağladığı ve aracın yerleşik sistemlerinin normal şekilde çalıştığı ifade edildi.Soyuz-2.1b roketi, bugün Moskova saatiyle 15:48’de (TSİ ile aynı) Plesetsk üssünden fırlatılmış 15:57’de uyduyu taşıyan uzay römorkörü Fregat roketten ayrılmıştı.Meridyen uydusunun amacının, Kuzey Deniz Yolu bölgesinde faaliyet gösteren gemiler ve buz keşif uçakları ile Sibirya ve Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki yer bazlı istasyonlar arasında iletişimi sağlamak olduğu kaydedildi.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, uzay

Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Meridian-M’ uydusu ile telemetri bağlantısı sağlandı

19:57 22.03.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girYeni Rus ekolojik temiz roket “Angara-A5”
Yeni Rus ekolojik temiz roket “Angara-A5” - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin Plesetsk üssünden Soyuz roketi ile yörüngeye başarıyla fırlatılan Meridian-M iletişim uydusunun kontrolünü aldığı belirtildi.
Açıklamada, Meridian-M uzay aracının planlanan süre içinde hedef yörüngeye yerleştirildiği ve yörüngesel uçuş sürecinde kontrolünü yürütecek olan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Titov Test Uzay Merkezi’nin uzay aracıyla telemetri bağlantısını sağladığı ve aracın yerleşik sistemlerinin normal şekilde çalıştığı ifade edildi.
Soyuz-2.1b roketi, bugün Moskova saatiyle 15:48’de (TSİ ile aynı) Plesetsk üssünden fırlatılmış 15:57’de uyduyu taşıyan uzay römorkörü Fregat roketten ayrılmıştı.
Meridyen uydusunun amacının, Kuzey Deniz Yolu bölgesinde faaliyet gösteren gemiler ve buz keşif uçakları ile Sibirya ve Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki yer bazlı istasyonlar arasında iletişimi sağlamak olduğu kaydedildi.
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