https://tr.sputniknews.com/20220323/eda-nur-kaplan-davasinda-sanigin-tahliyesine-itiraz-1054968251.html

'Eda Nur Kaplan' davasında sanığın tahliyesine itiraz

'Eda Nur Kaplan' davasında sanığın tahliyesine itiraz

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T06:42+0300

2022-03-23T06:42+0300

2022-03-23T06:42+0300

türkiye

eda nur kaplan

taciz

cinsel taciz

cinsel istismar

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davaya devam edildi.Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu’nun yanı sıra Kaplan’ın annesi, kardeşi ve tanıklar salonda hazır bulundu.Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Güzelyurt ve Arduçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.'Benim gönlüm rahat'Davanın dün görülen duruşmasında savcı, telefon incelemesinin devam ettiğini beyan ederek sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Savcının talebine karşı savunma yapan Mehmet Arduçoğlu, maktulün annesinin katıldığı TV programında kızının intihar etmediğini, ama duruşma salonunda intihar ettiğini söylediğini iddia ederek, “Eda’nın telefonunun sim kartını bile almışlar. Bizse olduğu gibi verdik. Mahkemeyi uzatmak için yapıyorlar bunu, ellerinde sunacakları bir şey yok. Benim gönlüm rahat. Beraatimi talep ediyorum” dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Arduçoğlu’nun tutukluluk halinin devamına, Güzelyurt’un ise tahliyesine hükmederek duruşmayı 15 Nisan’a erteledi.Tahliye edilen sanık Güzelyurt’a ayrıca yurtdışı yasağı uygulandı.Savcılık sanığın yeniden tutuklanmasını talep ettiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmanın ardından Güzelyurt'un tahliye edilmesine itirazda bulundu.Savcılık, güvenlik kamera kayıtlarının yanı sıra sanık Güzelyurt'un Eda Nur Kaplan ile yazışmalarını gerekçe göstererek, "bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.Ankara 12. Ağır Mahkemesi, Başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde, nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.Olayın geçmişiAnkara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

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eda nur kaplan, taciz, cinsel taciz, cinsel istismar