Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması: Her zaman olacak iş değil, yad etmek daha mı iyi acaba?

"Doğaya karşı isyan etmek istemiyorum, Behzat Ç'yi çektiğimizde 35-40 yaşlarında cevval bir delikanlıydık şimdi 50'nin üstünde bir adam haline geldik. Yine cevvaliz orası da tartışılmaz da. O bir ekip işiydi. O ekibin o anını yakalamak çok zordu. Dönem içinde çok uygun bir işti. Her zaman olacak işler değil. Tekrar tekrar seyretmek yad etmek daha mı iyi acaba? Bilemiyorum ben de ikilemler arasındayım. Çok sevdiğim bir karakter. Ercan ve Emrah'ın yazdığı kalemleri de çok beğeniyorum. Bilmiyorum yani, paralı bir kanalda oynaması bana biraz ters geliyor açıkçası Behzat Ç'nin."