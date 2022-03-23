https://tr.sputniknews.com/20220323/erdal-besikcioglundan-behzat-c-aciklamasi-her-zaman-olacak-is-degil-yad-etmek-daha-mi-iyi-acaba-1054975051.html
Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması: Her zaman olacak iş değil, yad etmek daha mı iyi acaba?
Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması: Her zaman olacak iş değil, yad etmek daha mı iyi acaba?
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzqat Ç. adlı dizinin yeniden çekilip çekilemeyeceği ile ilgili, "Her zaman olacak işler değil. Tekrar tekrar seyretmek yad etmek... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:59+0300
2022-03-23T11:59+0300
2022-03-23T11:59+0300
yaşam
erdal beşikçioğlu
behzat ç
dizi
film
televizyon
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Tv100'de yayınlanan "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" isimli programının konukları "Bergen" filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu oldu.Candaş Tolga Işık, Erdal Beşikçioğlu'na "Behzat Ç'yi tekrar seyredebilecek miyiz?" sorusunu yöneltti. Beşikçioğlu, soru üzerine şu ifadeleri kullandı:Bunun üzerine "Behçzat Ç.'yi tekrar görürüz gibi geliyor" diyen Işık'a Beşikçioğlu 'Kısmet" diyerek yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210418/erdal-besikcioglu-behzat-c-benim-icin-jubilesini-yapmis-durumda-1044300706.html
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erdal beşikçioğlu, behzat ç, dizi, film, televizyon
Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması: Her zaman olacak iş değil, yad etmek daha mı iyi acaba?
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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzqat Ç. adlı dizinin yeniden çekilip çekilemeyeceği ile ilgili, "Her zaman olacak işler değil. Tekrar tekrar seyretmek yad etmek daha mı iyi acaba" açıklamasında bulundu.
Tv100'de yayınlanan "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" isimli programının konukları "Bergen" filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu oldu.
Candaş Tolga Işık, Erdal Beşikçioğlu'na "Behzat Ç'yi tekrar seyredebilecek miyiz?" sorusunu yöneltti. Beşikçioğlu, soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Doğaya karşı isyan etmek istemiyorum, Behzat Ç'yi çektiğimizde 35-40 yaşlarında cevval bir delikanlıydık şimdi 50'nin üstünde bir adam haline geldik. Yine cevvaliz orası da tartışılmaz da. O bir ekip işiydi. O ekibin o anını yakalamak çok zordu. Dönem içinde çok uygun bir işti. Her zaman olacak işler değil. Tekrar tekrar seyretmek yad etmek daha mı iyi acaba? Bilemiyorum ben de ikilemler arasındayım. Çok sevdiğim bir karakter. Ercan ve Emrah'ın yazdığı kalemleri de çok beğeniyorum. Bilmiyorum yani, paralı bir kanalda oynaması bana biraz ters geliyor açıkçası Behzat Ç'nin."
Bunun üzerine "Behçzat Ç.'yi tekrar görürüz gibi geliyor" diyen Işık'a Beşikçioğlu 'Kısmet" diyerek yanıt verdi.