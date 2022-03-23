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Fas: IMF’nin dirhemin serbestleştirilmesini hızlandırma talebine boyun eğmeyeceğiz
Fas: IMF’nin dirhemin serbestleştirilmesini hızlandırma talebine boyun eğmeyeceğiz
Fas Merkez Bankası Başkanı Abdullatif el-Cevahiri, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yerel para birimi olan dirhemin döviz karşısında dalgalı kura geçişinin... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T02:49+0300
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Cevahiri, Merkez Bankasının Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Konuyu (Dirhemin serbest bırakılması) IMF heyetiyle görüştük ve Fas'ın genel ekonomik durumu açısından ön koşullarımızı ele aldık." dedi.IMF heyetinin şartlarının, yerel para biriminin serbestleştirilmesinin devamına izin verdiğini ancak Fas’ın çok zor bir aşamada olduğunu belirten Cevahiri, küçük şirketlerin yatırımları, ticari faaliyetleri ve tasarruf yetenekleri konusunda tam olarak hazır olduklarından emin olmadıkça dalgalı kura geçmeyeceklerini vurguladı.Cevahiri, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgını ile Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle zor zamanlardan geçtiğine işaret ederek, "Bırakın IMF misyonu istediği gibi ayrılsın, biz iç koşullarımızı onlardan daha iyi biliyoruz. Onların (IMF) dirhemin serbestleştirilmesini hızlandırma talebine boyun eğmeyeceğiz." şeklinde konuştu.Fas Merkez Bankası Başkanı Cevahiri 21 Haziran 2017’de yaptığı açıklamada da Fas'ın aşamalı olarak dalgalı kur rejimine geçeceğini duyurmuştu.Dalgalı kura geçişin ilk aşaması Ocak 2018’de, ikinci aşaması da 9 Mart 2020'de uygulanan Fas’ta, hareket marjı ilk aşamada yüzde 2.5 şeklinde, ikinci aşamada yüzde 5 şeklinde belirlenmişti.Fas Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini de değiştirmeyerek yüzde 1.5 seviyesinde bırakmıştı.
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fas, imf, dolar, borç

Fas: IMF’nin dirhemin serbestleştirilmesini hızlandırma talebine boyun eğmeyeceğiz

02:49 23.03.2022
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu - IMF
Uluslararası Para Fonu - IMF - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Yuri Gripas
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Fas Merkez Bankası Başkanı Abdullatif el-Cevahiri, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yerel para birimi olan dirhemin döviz karşısında dalgalı kura geçişinin hızlandırılması taleplerini kabul etmeyeceklerini söyledi.
Cevahiri, Merkez Bankasının Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Konuyu (Dirhemin serbest bırakılması) IMF heyetiyle görüştük ve Fas'ın genel ekonomik durumu açısından ön koşullarımızı ele aldık." dedi.
IMF heyetinin şartlarının, yerel para biriminin serbestleştirilmesinin devamına izin verdiğini ancak Fas’ın çok zor bir aşamada olduğunu belirten Cevahiri, küçük şirketlerin yatırımları, ticari faaliyetleri ve tasarruf yetenekleri konusunda tam olarak hazır olduklarından emin olmadıkça dalgalı kura geçmeyeceklerini vurguladı.
Cevahiri, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgını ile Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle zor zamanlardan geçtiğine işaret ederek, "Bırakın IMF misyonu istediği gibi ayrılsın, biz iç koşullarımızı onlardan daha iyi biliyoruz. Onların (IMF) dirhemin serbestleştirilmesini hızlandırma talebine boyun eğmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Fas Merkez Bankası Başkanı Cevahiri 21 Haziran 2017’de yaptığı açıklamada da Fas'ın aşamalı olarak dalgalı kur rejimine geçeceğini duyurmuştu.
Dalgalı kura geçişin ilk aşaması Ocak 2018’de, ikinci aşaması da 9 Mart 2020'de uygulanan Fas’ta, hareket marjı ilk aşamada yüzde 2.5 şeklinde, ikinci aşamada yüzde 5 şeklinde belirlenmişti.
Fas Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini de değiştirmeyerek yüzde 1.5 seviyesinde bırakmıştı.
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